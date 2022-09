Alex Flórez recula y dice que los senadores sí deben dar ejemplo

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez se disculpó por insultar y tratar asesinos a unos agentes de la Policía Nacional en un hotel de Cartagena, en hechos ocurridos el jueves en la noche.

El senador, según el reporte policial, intentó ingresar de madrugada a un hotel de Bocagrande , en Cartagena, con una acompañante, sin registrarse en el libro de huéspedes, lo que iba en contra de las reglas del establecimiento.

"El congresista, que se encontraba en estado de exaltación, agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de Policía de Bocagrande", explicó en un comunicado la Policía Metropolitana de Cartagena.

Luego de los hechos, acudieron unos uniformados al hotel, quienes "fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador".

Horas más tarde y luego de una entrevista en Blu Radio, en la que dijo que no se arrepentía de los hechos, emitió un comunicado en el que pide disculpas.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento”, dice en la comunicación.

Además, expresa que no hay nada que justifique su actuación.

En la entrevista con Mañanas Blu, Flórez había dicho que no le veía "el drama”, que eso le puede pasar a cualquier persona, y que a él lo habían elegido para hacer leyes y no para ser un ejemplo de vida.

“No está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a estos micrófonos. En medio de la noche uno termina diciendo cosas que son dolorosas, eso se queda entre ellos y yo, ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. ‘Ay, este man por ser senador se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo'. No, sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, complementó.