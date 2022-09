Alex Flórez arremete contra Néstor Morales por preguntas sobre maltrato a policías en Cartagena

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez protagonizó la noche del jueves un bochornoso episodio en la entrada de un hotel de Bocagrande de Cartagena , en donde maltrató a varios policías.

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cartagena, el senador se encontraba en estado de embriaguez, tal como se ve en varios videos, hoy virales en redes sociales.

Tras recibir el llamado a través de la línea 123, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo, mediante lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) artículo 35 numeral 1, tipificado como un comportamiento contrario a la convivencia consistente en “Irrespetar a las autoridades de Policía dice el comunicado de la Policía.

En entrevista con Blu Radio, el senador Alex Flórez se molestó por las preguntas que le hizo Néstor Morales, director de Mañanas Blu, dijo que no renunciará a su “humanidad” y que no lo eligieron para ser ejemplo nacional.

“¡Qué confundido estás! El hecho de que sea funcionario no quiere decir que tú tengas derecho a tocar todos los temas que corresponden a mi vida en estos micrófonos”, dijo.

A la pregunta sobre si esa conducta es propia de un servidor público, el senador del Pacto Histórico respondió que nadie tiene derecho a meterse en su vida personal.

“Tuve una discusión con unos policías, pero no está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a estos micrófonos. (…) En medio de la noche uno termina diciendo cosas que son dolorosas, eso se queda entre ellos y yo, ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. ‘Ay este man por ser senador se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo. Sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer la leyes, no para ser el ejemplo nacional”, puntualizó.

El senador recordó, además, que tiene 31 años, que dice cosas que no son políticamente correctas y reiteró que no renunciará a su humanidad por ser senador de la República.

“Yo no voy a renunciar a eso, ni por ser senador, ni por ser nada. A mí me eligieron para dar unos debates sobre lo que está ocurriendo en el país, para hacer las leyes, y tengo toda la disposición, pero no voy a renunciar a mi humanidad. Estas cosas pasan y lamento mucho que haya tenido esa discusión, pero no me voy a arrepentir”, agregó.

Video del senador Alex Flórez

#AlAire El senador Álex Flórez se conecta a #MañanasBlu para hablar de la polémica que enfrenta por el video que le tomaron mientras estaba en estado de embriaguez en Cartagena



» https://t.co/SXpNc1WyhZ « pic.twitter.com/4NiML0NK1N — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 2, 2022

Según informó la Policía, los policías agredidos instauraron una denuncia penal por el delito de injuria y calumnia, dado que el senador los acusó de asesinos y de “violar los derechos de los colombianos”.

Video del senador Alex Flórez

“Irrespetuosos y violadores de derechos”, así llamó el senador Álex Flórez a policías en Cartagena mientras se encontraba en estado de embriaguez #MañanasBlu pic.twitter.com/rfzMAkZia7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 2, 2022

Escuche la entrevista completa con Alex Florez en Mañanas Blu: