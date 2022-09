"Me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo nacional": senador Flórez tras pelearse borracho

El senador Álex Flórez, quien se vio envuelto en un bochornoso episodio en alto estado de alicoramiento en Cartagena, habló en Mañanas Blu sobre el caso y aseguró que no le ve "el drama". Según su opinión, se trató de una pelea con un policía, que le pudo pasar a cualquier persona.

“No entiendo cuál es el drama. Tuve una discusión con la Policía, como le pasa a tantos colombianos”, declaró el legislador, quien aseguró que se trató de un asunto "de carácter personal".

El congresista aseguró que los periodistas no deberían cubrir la pelea, porque él fue elegido para hacer leyes y no para dar "ejemplo nacional".

“No está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a estos micrófonos. En medio de la noche uno termina diciendo cosas que son dolorosas, eso se queda entre ellos y yo, ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. ‘Ay, este man por ser senador se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo'. No, sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, complementó.

Según el político, no es decoroso entrar en temas personales y no pretendía entrar con nadie al hotel, como manifestaron testigos y la Policía en un comunicado.

"No es cierto, no estaba entrando con nadie al hotel. No es la manera, ni siquiera lo voy a debatir. El hecho de que yo sea un funcionario público no quiere decir que tienen derecho a tocar todos los temas que corresponden a mi vida. La cosa definitivamente no es así. Son temas que corresponden a mi vida. No está bien que traten de abordar asuntos de carácter personal", sostuvo.

La Policía de Cartagenas reiteró que la discusión sí se dio por el intento de acceder al hotel con una acompañante a quien, supuestamente, el congresista pretendía ingresar sin el registro en el libro de huéspedes. Conozca el comunicado.

"El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se permite informar:

1. Hacia las 4:00 de la madrugada de este viernes se presentó un incidente en un hotel de Bocagrande de la ciudad de Cartagena: el senador Alex Xavier Flórez Hernández intentó ingresar con una acompañante sin el debido registro en el libro de huéspedes, contrariando las reglas del establecimiento.

2. El congresista, que se encontraba en estado de exaltación, agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de policía de Bocagrande.

3. Tras recibir el llamado a través de la línea 123, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo, mediante lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) artículo 35 numeral 1, tipificado como un comportamiento contrario a la convivencia consistente en “Irrespetar a las autoridades de Policía”.

4. Adicionalmente se instauró denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia por el hecho presentado, según el artículo 220 y 221 del Código Penal.

5. La Policía Nacional rechaza categóricamente cualquier acto de irrespeto al personal uniformado y que afecte la convivencia ciudadana, y hace una invitación al buen comportamiento y al acatamiento de las normas."