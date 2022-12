Los ‘poderosos’ que buscan quedarse con la CAS

La elección del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) que se ha aplazado en cuatro oportunidades por temas administrativos y judiciales, se ha convertido en todo un manual de componendas, alianzas y jugadas políticas.

La entidad que maneja más de $25.000 millones anuales en inversión, es un fortín burocrático en el departamento.

Desde la CAS se maneja la estrategia para la protección y preservación ambiental en 74 de los 87 municipios de Santander.

Detrás de esa ‘lucha’ por el control de la entidad a través del nombramiento del nuevo director, esta la denominado ‘clan’ Aguilar, encabezado por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo.

El coronel Aguilar, condenado por ‘parapolitica’, mantuvo el poder en la CAS durante su mandato, con Héctor Murillo y luego a través de Flor María Rangel Guerrero, quien fue detenida en diciembre de 2016, inmersa en un escándalo por un presunto peculado por apropiación y contratación sin el lleno de requisitos legales, por más de 3.400 millones de pesos, por un contrato de reforestación en el municipio de Sabana de Torres.

Para elegir al nuevo director de la CAS se requieren 7 de los 12 votos habilitados para la elección; actualmente, el ‘clan’ Aguilar, tiene 5 votos asegurados, pero no alcanza la mayoría, por eso hizo alianza con otros ‘poderosos’ políticos del departamento, como son los congresista, Jaime Durán Barrera y Óscar Villamizar, para lograr quedarse con la dirección de la CAS.

Hace una semana, Jairo Jaimes Yañez, fue destituido como Secretario General de la CAS, por una acreditación sobre el represente de la comunidad indígena U’wa ante el Consejo Directivo de la entidad.

Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS, desvirtuó que existieran presiones para retirar Jaimes Yañez de la entidad.

“Para la CAS es muy claro que el representante principal por las comunidades indígenas es Octavio Aguablanca y no Evelio Aguablanca Serrano (…) aquí no existe ningún interés político, incluso yo no estoy participando de la elección, no postule mi nombre en esta oportunidad”, señaló el director actual de la CAS.

La Procuraduría General de la Nación, informó que está vigilando preventivamente todo el proceso de elección del nuevo director de Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

La Contraloría General de la República, tambien adelanta investigaciones fiscales, por contratos realizados en la CAS:

