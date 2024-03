María José Pizarro: “Oposición no puede dar cátedra de ética; problemas no iniciaron con Petro”

Este miércoles, 6 de marzo, diversos sectores de la oposición y grupos sociales se movilizaron en varias ciudades del país en protesta contra el Gobierno de Gustavo Petro.

Según cifras de la misma Policía Nacional, al menos 52.000 personas se sumaron en todo el país, de las que se registraron unas 15.000 concentradas en la plaza de Bolívar de Bogotá, detalló la Secretaría de Gobierno.

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, en una entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, abordó varios aspectos relevantes de estas marchas, arremetiendo contra la oposición sobre su ética y defendiendo al Gobierno nacional.

En primer lugar, la senadora reconoció el "talante democrático del Gobierno" actual, resaltando el respeto a las libertades individuales y el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, enfatizó que las manifestaciones deben ser vistas como una expresión legítima de la ciudadanía y no como un reflejo exclusivo de la gestión del presidente Petro.

"Marchas que expresan su oposición a este gobierno, pero este gobierno respeta la expresión, la libre expresión de la ciudadanía. Y yo creo que esto es algo que tenemos que es un gran aporte a la democracia, porque bueno, entendemos que las movilizaciones son una expresión legítima de la ciudadanía y de la sociedad y que deben ser respetadas en su integralidad", resaltó la senadora.

Además, Pizarro instó a reflexionar sobre los desafíos históricos que enfrenta Colombia, rechazando la idea de que los problemas comenzaron con la elección de Gustavo Petro y señaló la necesidad de un debate informado y constructivo para impulsar cambios reales en el país.

En segundo lugar, pues por supuesto, reconocer que en el sector político y social de este país que por supuesto a veces por desinformación a veces por convicción pues evidentemente se oponen a los cambios que se están intentando impulsar en este país y que por lo tanto pues obviamente esta expresión pues por supuesto es legítima pero bueno, consideran de todas maneras que este país estuvo muy bien administrado durante más de doscientos años y que los problemas empezaron hace apenas un año y medio con la elección del presidente Gustavo Petro argumentó Pizarro

Pero fue en su tercera intervención donde la senadora lanzó sus críticas más incisivas. Apuntó directamente a ciertos sectores de la oposición, denunciando su falta de autoridad moral para dar lecciones de ética y buen gobierno.

"No pueden dar cátedra de ética y de buen manejo de los recursos públicos porque esa no es la historia de este país, todo lo contrario, lo que hemos tenido es un estado cooptado por la corrupción y lo que es peor es que en muchos casos esos mismos corruptos han estado ligados a la parapolítica y eso pues me parece a mí gravísimo que demos cátedra de que este país ha estado bien gobernado en los últimos doscientos años cuando pues esa no es toda la historia, que debemos cambiar y debemos cambiarla entre todos."

Pizarro recordó casos de corrupción y parapolítica que involucran a partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático, subrayando la urgencia de un cambio profundo en la política colombiana.

En este contexto, la senadora hizo un llamado a la sociedad para que "no se deje confundir por discursos que buscan perpetuar la impunidad y mantener intereses particulares a costa del bienestar público". Destacó la importancia de distinguir entre el derecho a la oposición y la búsqueda de beneficios personales.

Ahora, la sociedad civil no puede dejarse confundir por todas estas cosas. Tenemos y en este país debe respetar el derecho legítimo a la oposición y tenemos que aprender a diferenciar eso de la búsqueda insaciable de impunidad y de la conservación de fortunas hechas a partir del saqueo de los recursos públicos sentenció la senadora Pizarro