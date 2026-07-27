Mauricio Gaona será embajador de Colombia ante la ONU en gobierno de De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella continúa conformando su equipo de trabajo que lo acompañaran durante su gobierno una vez llegue a la casa de Nariño. En ese sentido, el mandatario entrante designó al jurista Mauricio Gaona como el nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, De La Espriella destacó la experiencia del abogado en el campo del derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y el derecho constitucional.

“Ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público”, dijo el mandatario.

En medio de este anuncio el mandatario también puntualizó algunas de las funciones que tendrá Gaona una vez asuma este cargo en la política internacional.



“Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”, agregó De La Espriella.

Desde el Gobierno entrante, señalan que su elección responde al propósito de recuperar el prestigio internacional del país.

Mauricio Foto: Blu Radio

Gaona es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea. Su trayectoria académica y profesional incluye instituciones como McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas, además de importantes responsabilidades en el Estado colombiano.

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“Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la Patria”, dijo el mandatario entrante.

“Asumo este honroso encargo con el rigor y la responsabilidad que exige la representación de Colombia: dijo Gaona tras su nombramiento por parte del presidente electo

Frente a esto, el nuevo embajador de Colombia ante la ONU calificó como un “honroso encargo”, el cual asumirá con la responsabilidad y el rigor que exige representar el país a nivel internacional.

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“Señor presidente, recibo este honroso encargo con el rigor, la ética de Estado y la profunda responsabilidad que exige la representación de Colombia ante el escenario internacional”, dijo Gaona por medio de su cuenta de X.

El abogado aseguró que su gestión frente a la embajada estará guiada por el respeto y la primacía de la Constitución.

“Asumo esta alta dignidad guiado por la primacía de la Constitución, la defensa del Estado de Derecho y el compromiso inquebrantable de honrar la voz y las instituciones de la República ante las Naciones Unidas”, agregó.