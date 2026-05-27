"Me alejé de las conspiraciones": Laura Sarabia dice que ser embajadora en Londres no es un castigo

Laura Sarabia aseguró en Recap Blu que no considera su cargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido un castigo político, pese a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que para él una embajada sí representaría una forma de alejamiento del centro del poder.

“Lo que dijo el presidente Gustavo Petro es que para él, Gustavo Petro, una embajada sería un castigo. Para mí, Laura Sarabia, una embajada no es un castigo”, afirmó la exjefe de gabinete y excanciller colombiana. De hecho, defendió el servicio diplomático y aseguró que representar al país en el exterior es una de las mayores responsabilidades que puede asumir un funcionario público.

Durante la entrevista con Recap Blu, la embajadora reconoció que su salida de la Casa de Nariño la alejó del ambiente político que rodea al Gobierno.

“Sí, se aleja uno del poder y de las conspiraciones, pero créame que para mí ha sido la mejor decisión”, expresó Sarabia.



Además, sostuvo que su labor en Londres le ha permitido trabajar por los colombianos residentes en el Reino Unido y fortalecer temas de inversión, comercio, cooperación y turismo entre ambos países.

Sarabia también habló sobre los distintos cargos que ocupó dentro del Gobierno Petro, donde fue considerada durante varios años una de las personas más cercanas al presidente. Fue directora del Dapre, jefa de gabinete, directora del DPS y posteriormente canciller. Pese a haber estado en el centro de las decisiones políticas en Bogotá, aseguró que esta nueva etapa le ha permitido ver el país desde otra perspectiva.

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“He aprendido mucho viendo desde aquí lo que pasa en Colombia y cómo nos ven hacia afuera”, comentó.



Su relación con Petro

Sobre su relación actual con el presidente Gustavo Petro, la embajadora afirmó que continúa siendo cercana y basada en el respeto, a pesar de las diferencias que han tenido.

“Nos reímos, sigo consultándole varios temas y él sigue enseñándome cosas”, señaló Sarabia, quien además evitó revelar cuáles serán sus planes después del 7 de agosto de 2026, fecha en la que termina el actual Gobierno. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de continuar vinculada a la vida pública dependiendo de lo que ocurra en el futuro político del país.