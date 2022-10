Mensajes a estudiantes de la Sergio Arboleda invitan a votar por esposa del rector

Estudiantes y egresados de la Universidad Sergio Arboleda denunciaron que a sus celulares y a sus correos les están llegando mensajes con invitaciones a votar por esposa del rector, Zaida Barrero, candidata al Senado por el Centro Democrático.



“Hola, Paola, nos conocemos de al Sergio. Me enteré que Zaida Barrero se está lanzando al Senado, creo que puede ser un buen apoyo a la universidad. Es la número 54 del Centro Democrático. El próximo 11 de marzo vota bien y síguela en Twitter como @Zayda_Barrero”, dice el mensaje personalizado que llega a los correos y celulares.



En entrevista con BLU Radio, uno de los estudiantes dijo que los mensajes comenzaron a llegar desde el pasado lunes y se mostró molesto porque no les pidieron autorización para recibir estos mensajes.



Ante esto, el rector Rodrigo Noguera negó que estén usando la base de datos para promover la candidatura.



“Eso es absolutamente falso. Aquí en la universidad, personalmente, he prohibido que pongan afiches o que hagan reuniones relacionadas con este tema. Aquí las cosas no las trabajamos así”, dijo en BLU Radio.



Noguera, sin embargo, no descartó que alguna dependencia de la universidad haya aprovechado el acceso a las bases de datos para enviar la información.



“A las bases de datos tienen acceso la gente de la universidad y los mismos estudiantes”, puntualizó.

Me parece una total falta de respeto q la @USergioArboleda difunda datos personales de estudiantes para hacer campaña por @CeDemocratico 😡

El mensaje ha llegado a varios estudiantes @WRadioColombia @NoticiasCaracol @elespectador @DanielSamperO @RevistaSemana pic.twitter.com/0hBOyqNpPw — Paola Castellanos 🍀 (@paolik_) March 5, 2018

Los estudiantes de la @USergioArboleda Nos encontramos indignados por el uso indebido de nuestra información personal para favorecer los intereses electorales de @Zayda_Barrero. Esposa del Rector de la Universidad. Pido al @CNE_COLOMBIA que investigue el caso. pic.twitter.com/ScUefd67tv — Cristian Rodriguez (@CSRodriguezA) March 6, 2018