Migración Colombia toma medidas para elecciones del próximo domingo

A partir de las 6:00 de la tarde de este jueves, 08 de marzo, y hasta el próximo domingo 11, a las 4 p.m., todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales, autorizados por el Gobierno Nacional, serán cerrados, con el fin de garantizar la total normalidad de los comicios electorales que se llevarán a cabo dentro del territorio nacional.



El anuncio fue hecho por el Director General de Migración Colombia; Christian Krüger Sarmiento, quien además comunicó una serie de medidas institucionales que buscan garantizar el normal desarrollo del proceso electoral para Congreso de la República.



“Como se ha venido haciendo históricamente, cada vez que se realizan elecciones dentro del territorio nacional, se ordena el cierre de todas la fronteras de nuestro país, con el propósito de mantener el orden público a lo largo de la jornada electoral. La idea es que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad, mientras que los extranjeros, así sean residentes, se abstengan de hacerlo, pues recordemos que para las elecciones de carácter nacional ningún extranjero está facultado para votar”, indicó Krüger Sarmiento.



Entre las medidas a implementar, por parte de Migración Colombia, se encuentran el desplazamiento grupos de oficiales de verificación a los diferentes departamentos, con el fin de garantizar que ningún ciudadano extranjero participe de esta jornada electoral.



Así mismo, Migración Colombia estará presente en el Puesto de Mando Unificado del Ministerio del Interior en Bogotá, y tendrá funcionarios, de forma permanente, en los Puestos de Mando a nivel regional, monitoreando el desarrollo de las elecciones a nivel nacional.



De igual forma, se ha instalado una sala de monitoreo de fronteras en el nivel central de la entidad, la cual estará funcionando las 24 horas del día y se encargará de supervisar que el cierre de los pasos fronterizos se cumpla de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 430 de 2018.



Una vez finalice la jornada electoral, el domingo 11 de marzo a las 4:01 pm, el Director General de Migración Colombia, ha dado instrucciones para que se refuercen los diferentes pasos fronterizos con más Oficiales de Migración, con el fin de que una vez se abran las fronteras, no se vaya a presentar ningún tipo de congestión con aquellos viajeros que se encuentran represados dentro del territorio nacional.



Sin embargo, y pese a todas estas medidas, Christian Krüger recalcó que es importante que los extranjeros y connacionales que deban entrar o salir del país, programen sus viajes con tiempo, toda vez que el paso en la frontera sólo se habilitará en casos de fuerza mayor, en especial aquellos extranjeros que viajan en condición de tránsito por el territorio nacional, hacia terceros países.



Tenga en Cuenta:



1. Los pasos fronterizos, terrestres y fluviales autorizados, serán cerrados desde el Jueves 8 de marzo de 2018 6:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. del Domingo 11 de marzo del mismo año.



2. Teniendo en cuenta lo anterior no se prestarán servicios migratorios, en esas mismas fechas y horarios, en los Puestos de Control Migratorios Terrestres y Fluviales de:



· En la Regional Orinoquía, el Puesto de Control Migratorio Puente Internacional José Antonio Páez de la ciudad de Arauca, así como en los Puestos de Control Migratorio Fluviales de Puerto Carreño en Vichada y Puerto Inírida en el Guainía.



· En la regional Guajira: Puesto de Control Migratorio de Paraguachón en el municipio de Maicao.



· En la Regional Nariño; los Puestos de Control Migratorio Terrestres del Puente Internacional de Rumichaca en Ipiales y Chiles - Tufiño. Así como el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional de San Miguel y el Puesto de Control Migratorio Fluvial de Puerto Leguízamo en el Putumayo.



· En la Regional Oriente; los Puestos de Control Migratorios Terrestres del CENAF del Puente Internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario, el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en el sector de El Escobal y en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander.



· En la Regional Amazonas; en el Puesto de Control Migratorio Fluvial de Leticia.



3. Estas medidas no se aplicarán en casos de tránsito que deban realizarse por razones fortuitas o de fuerza mayor.



4. Durante el periodo de cierre de fronteras, nuestros Oficiales de Migración estarán prestos en los diferentes Puestos de Control con el fin de brindar información a los ciudadanos que así lo requieran

