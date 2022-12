Miguel Uribe inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Miguel Uribe llegó hasta la Registraduría para oficializar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá y estuvo acompañado por varios de sus seguidores.

En su discurso aseguró que la capital debe avanzar y para eso, según él, se debe evitar que quienes gobernaron mal vuelvan al poder.

Uribe, quien tiene el respaldo de partidos como el Centro Democrático, Liberal y Conservador, se refirió a lo que representa ser independiente en esta contienda electoral.

"Comencé con 400 mil firmas de ciudadanos que durante mucho tiempo me ayudaron a sacar adelante esta candidatura. Ser independiente no es estar solo, no es negociar principios ni convicciones, ser independiente es ser coherente y no cambiar de principios por conveniencia. Ser independiente es la posibilidad de no tener jefes políticos, de deberse a los ciudadanos".

Además, manifestó que se deben concluir las obras que se iniciaron durante la administración de Enrique Peñalosa y trabajar sobre lo construido.

Las inscripciones de candidaturas para las elecciones regionales van hasta el próximo 27 de Julio.