MinHacienda le responde a Uribe: “No pedimos hojas de vida a cambio de votos”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió a los congresistas de su partido, Centro Democrático, que no soliciten cargos en el gobierno nacional, más directamente en un mensaje dirigido al representante Mateo Hidalgo.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, trinó el exmandatario.

Publicidad

Esta advertencia se da en medio de la necesidad de mayorías en el Congreso por parte del gobierno, para aprobar la Ley de Rescate Fiscal, justificada por el ejecutivo en la complejidad de la situación dejada por el gobierno anterior.

El ministro respondió que los congresistas con quienes ha conversado han “escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna”, porque “comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”.



Gómez Martínez ahondó su respuesta para defender el actuar del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. “El Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior. También sabe que este gobierno es distinto: responsable, transparente y ajeno a las malas prácticas que usted denuncia”, dijo el ministro de Hacienda.

Después de la disertación del panorama fiscal del país y lo que recibieron, el ministro habló en primera persona y aseguró que no pide hojas de vida para dar puestos a recomendados de congresistas.

Publicidad

“Mi talante, señor expresidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, aseguró.

Hecha esa claridad de su versión, Gómez Martínez invitó al legislativo, en particular al Centro Democrático y a todos los partidos de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con seriedad.

Publicidad

“Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”, manifestó el jefe de la cartera económica.

La respuesta del congresista mencionando

El representante a la Cámara, Mateo Hidalgo, negó en Blu Radio que haya llevado hojas de vida para recomendar algún perfil para trabajar en el gobierno.

Publicidad

“Hemos venido haciendo un trabajo de frente a la comunidad, tranquilo. A veces al presidente le mandan mensajes y él a todos nos tiene en el radar, pero en este partido las cosas son muy distintas. Invitó al que quiera y puede decirlo el gobierno, yo no he llevado una hoja de vida a nadie ni tampoco me la han solicitado”, expresó en diálogo con Meridiano Blu.

Explicó que la única comunicación que ha tenido con el ministro de Hacienda ha sido en contextos de su labor cuando ha sido citado a la Comisión Quinta de la Cámara, célula legislativa de la cual es vicepresidente.

Publicidad

Por último, Hidalgo aseguró que ya habló con el expresidente Álvaro Uribe tras la publicación del trino en el que lo mencionó.

“Claramente hablé con él, le conté, pero ya había salido el trino, entonces, pues el presidente está en una lucha y él tiene todas las garantías de darla. Y yo lo respeto a él mucho, es el jefe del partido y creo que con lo que se está haciendo con el gobierno nacional, más lo que acaba de manifestar el presidente Uribe, pues es evidente que todos queremos que haya un cambio en la política y que no haya una componenda como normalmente se ha hecho acá”, aseguró.