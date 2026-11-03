"No nos han pedido": Mateo Hidalgo responde a Álvaro Uribe sobre hojas de vida en el Gobierno

El representante a la Cámara Mateo Hidalgo negó haber entregado hojas de vida al Gobierno nacional o haber solicitado puestos en entidades estatales, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicara un mensaje en el que recordó a los congresistas del Centro Democrático que no deben entregar estos documentos y pidió al Ministerio de Hacienda no solicitarlos. En la publicación, el exmandatario mencionó directamente al congresista.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al representante Mateo Hidalgo”, escribió Uribe en su cuenta de X.

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En entrevista, Hidalgo afirmó que no conocía la publicación cuando fue consultado y aseguró que ningún funcionario le había pedido una hoja de vida. También sostuvo que sus comunicaciones con los ministros han estado relacionadas con su trabajo legislativo.

Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas.



Copio al Representante Mateo Hidalgo — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2026

¿Qué respondió Mateo Hidalgo al mensaje de Álvaro Uribe?

El representante manifestó que le tomó por sorpresa la mención del expresidente y rechazó cualquier gestión para conseguir cargos en el Gobierno.

“A nosotros no nos han pedido ni me han solicitado ninguna hoja de vida”, afirmó. Además, invitó a verificar su versión directamente con el ministro de Hacienda y otros funcionarios.

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Hidalgo explicó que su comunicación con esa cartera se ha dado principalmente en el contexto de las citaciones del Ministerio a la Comisión Quinta, de la cual es vicepresidente. Según indicó, esos contactos han estado relacionados con sus responsabilidades como integrante de la mesa directiva.

El congresista también señaló que las reuniones con diferentes ministros han sido públicas y que su propósito ha sido discutir asuntos de interés nacional y las necesidades de los departamentos.

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¿Álvaro Uribe llamó al representante antes de publicar el mensaje?

Durante la entrevista, Hidalgo confirmó que el expresidente sí intentó comunicarse con él. Sin embargo, explicó que no vio la llamada porque estaba siguiendo la sesión plenaria del Congreso. “Cuando le devolví la llamada ya había salido el trino”, precisó.

El representante dijo que no había tenido oportunidad de hablar con Uribe antes de la publicación y reiteró que no ha entregado hojas de vida ni solicitado favores políticos a funcionarios del Gobierno.

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Por ahora, no se conoció una explicación del expresidente sobre las razones específicas por las que mencionó a Hidalgo en su mensaje.