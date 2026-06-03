Nadie está atacando la institucionalidad, pedimos transparencia: Carrascal por escrutinios oficiales

La representante a la Cámara y coordinadora de la campaña de Iván Cepeda en Bogotá, María Fernanda Carrascal, habló en Mañanas Blu sobre la postura oficial de su equipo frente a los resultados de la primera vuelta presidencial. A pesar de los cuestionamientos sobre la aceptación de las cifras, la congresista fue enfática al señalar que la búsqueda de claridad no debe interpretarse como una agresión al sistema democrático.

El llamado a la transparencia

Frente a las dudas sobre si la campaña reconoce plenamente los resultados actuales, Carrascal explicó que el candidato Iván Cepeda se mantiene a la espera de los procesos legales correspondientes.

"Él no ha dicho nunca que reconocen los resultados, él dijo que no encontraron evidencias de fraude y que estaba a la espera del escrutinio", puntualizó la representante.La congresista subrayó que la exigencia de su sector político se basa en el derecho a la verificación.



"Aquí nadie está atacando la institucionalidad. Lo que estamos pidiendo es transparencia", afirmó, destacando que el objetivo es que todos los sectores se sientan tranquilos con la legitimidad del proceso.

Denuncias de irregularidades en la jornada

Carrascal justificó la cautela de la campaña enumerando una serie de incidentes reportados durante el domingo de votaciones. Según su declaración, se presentaron situaciones que afectaron las garantías mínimas, especialmente para el campesinado y los votantes en el exterior.

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"Nos levantaron los puestos de votación, nos quemaron tarjetones", denunció la coordinadora, añadiendo que existen "muchas denuncias sobre los E14" y otros sucesos que deben ser revisados rigurosamente durante el escrutinio.

Mirada hacia la segunda vuelta

Para la representante, el correcto desarrollo del escrutinio es vital para el futuro inmediato del país.

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"Lo que yo pido es transparencia, que tengamos unos escrutinios, eso nos va a dejar tranquilos a todos. La legitimidad es muy importante", manifestó.

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