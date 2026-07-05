"No basta con transmitir videos; deben quedar actas": Miguel Ceballos sobre el proceso de empalme

El exalto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el proceso de empalme entre gobiernos debe desarrollarse bajo los parámetros establecidos en la Ley 951 de 2005, al considerar que el cumplimiento del marco legal y la transparencia son fundamentales para garantizar una transición ordenada y de cara a la ciudadanía.

Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, Ceballos, quien ha participado en procesos de empalme tanto en la entrega del gobierno de Álvaro Uribe al de Juan Manuel Santos como en la recepción del gobierno de Iván Duque, afirmó que la principal diferencia frente a experiencias anteriores es la exposición pública de las reuniones.

"Nunca había visto un empalme en vivo", señaló al referirse a la transmisión realizada por el equipo del gobierno entrante. No obstante, enfatizó que "ninguno de los dos gobiernos puede darse el lujo de que este proceso no sea realmente de cara a la ciudadanía".

El exfuncionario destacó además la importancia del concepto de transparencia durante la transición. "Más allá de un proceso de empalme, vamos a construir verdad y vamos a expresar la verdad de la situación", recordó al citar una de las expresiones utilizadas durante las reuniones entre los equipos.



La Ley 951, eje de la transición

Ceballos explicó que la Ley 951 de 2005 regula la entrega y recepción de la administración pública en las diferentes ramas del poder y establece la obligación de elaborar actas formales de entrega y recibo.

"Las leyes están hechas para las derechas y para las izquierdas", sostuvo, al insistir en que el cumplimiento de la norma debe prevalecer sobre las diferencias políticas.

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Asimismo, indicó que si durante el empalme se detectan inconsistencias, quien recibe la información puede dejar constancias en las actas. "Si la persona que está recibiendo la información considera que hay vacíos o considera que hay ocultamiento de información o hay información falsa, pues tiene la posibilidad de dejar en el acta una salvedad", explicó.

Propone un organismo técnico para futuras transiciones

Como parte de su análisis, Ceballos planteó la creación de un organismo multipartidista que acompañe los procesos de transición presidencial, siguiendo modelos implementados en otros países.

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"Sería muy bonito que en Colombia hubiera un tercero no partidista, que tuviese participación de distintas ideologías y de distintas fuentes, que esté preparado para las transiciones", manifestó. También recordó que entidades como la Contraloría General y la Procuraduría deben acompañar estos procesos como garantía institucional.

Cuestiona la figura del Alto Comisionado para la Paz

En otro de los temas abordados durante la entrevista, Ceballos se refirió al informe periodístico relacionado con el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda y expresó que, en su concepto, la figura del Alto Comisionado para la Paz "no es sostenible" y debería desaparecer mediante una reforma legal.

Según explicó, durante el actual gobierno esa instancia asumió competencias que, a su juicio, no le correspondían. "El comisionado de paz no es el ministro de Defensa, el comisionado de paz no es el ministro de Justicia", afirmó.

Además, sostuvo que "la ley debe regir" la actuación de los funcionarios públicos y reiteró que cualquier actuación deberá ser evaluada dentro del debido proceso por las autoridades competentes.

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