No me retracto ni me retractaré de mis afirmaciones contra el fiscal: Jorge Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo habló en Mañanas BLU de la decisión del fiscal general Néstor Humberto Martínez de retirar la denuncia que había interpuesto en su contra por injuria y calumnia.

Robledo aseguró que es importante recalcar que durante la conciliación “fue claro” que el fiscal Martínez debió “concluir que no hubo injuria y calumnia” pues al final fue el funcionario quien retiró la querella.

Dijo que no se retracta de “nada” y que no retirará “ni una sola de las palabras” que ha dicho durante el debate contra el fiscal general por el caso Navelena.

Afirmó que está demostrado hasta la “saciedad” que existen contratos firmados por el hijo del fiscal Martínez con Navelena “y eso quedó como constancia en la conciliación”.

El senador aseveró que no se puede “desconocer” la realidad fiscal y son “varias las pruebas” que ha mostrado y que incluso “el fiscal conoce”.

Además, señaló desconocer el documento entregado por el fiscal Martínez del presidente del Banco Agrario que contradice el de Robledo, proveniente del vicepresidente de la entiedad bancaria, afirmando que se basó en lo que le fue entregado personalmente y no lo que “presentó después” Martínez. “A mí no me van a poner en duda mis actuaciones”, dijo el senador Robledo.

Tras cerca de cuatro horas de diligencia judicial, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, decidió retirar la denuncia que había interpuesto en contra del senador Jorge Enrique Robledo por injuria y calumnia.

La decisión del fiscal Martínez obedece a que considera que no hay un fundamento para continuar con este alegato judicial.

