No nos preocupan las encuestas, sí los pronósticos: CNE aclara circular sobre elecciones

En entrevista con BLU Radio, el magistrado Héctor Elí Rojas, del Consejo Nacional Electoral, CNE, aclaró en qué consiste la circular emitida por el tribunal en la que se refiere a la publicación de encuestas y sondeos presidenciales.

De acuerdo con el magistrado, más que las encuestas y los sondeos, la circular se refiere a los pronósticos, de los cuales dijo no favorecen el equilibrio electoral y están “fuera de la ley”.

“Nuestra preocupación no es la radio ni la prensa. Mi preocupación particular, y la de la sala, es que están apareciendo unas formas de orientación de la opinión que no conocíamos y esos está fuera de la ley. La ley y nosotros hemos hablado durante muchos años de sondeos y encuestas. Ahora nos aparecen pronósticos. Yo que hice política durante tantos años veo que estos están induciendo a la opinión pública y a los votantes en favor de un candidato. Eso no puede pasar desapercibido”, explicó.

En ese sentido, el magistrado Rojas aclaró que, hasta el sábado 19 de mayo, antes de la medianoche, se podrán publicar encuestas y estas podrán ser comentadas en las siguiente semana.

“Lo que ustedes piensan hacer es muy correcto. La publican el sábado y pueden durar todas las noches hasta elecciones analizando y justificando sus encuestas”, respondió.

