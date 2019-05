Por: Redacción Digital BLU Radio

En diálogo con BLU Radio, los senadores Roy Barreras y José Obdulio Gaviria se refirieron a los últimos acontecimientos que sacuden a la justicia en Colombia.

Sobre la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el senador Gaviria opinó que está de acuerdo con las razones expuestas por el fiscal para su renunciay enfatizó en que se requiere una gran reforma a la justicia.

“Debiéramos aprovechar la crisis como una epifanía y dar solución a graves problemas de la justicia a través de una constituyente, hay una dificultad enorme de que congreso por vías ordinarias logre esa reforma que el país demanda”, señaló Gaviria.

Por su parte, Barreras expresó su discrepancia con esa posibilidad y dijo que no deberían “perder el tiempo” con esa iniciativa porque “no ocurrirá”.

“El Gobierno no tiene ni siquiera mayorías simples en el Congreso, ha presentado el fracaso legislativo más grande de la historia, nada ha pasado y lo que pasó, pasó mal hecho. No hagan perder el tiempo con esas nubes que no hacen sino generar miedo en la gente”, dijo el senador.

“Cualquiera que sea la opinión sobre el caso Santrich lo que no tiene sentido es que la cabeza de la Fiscalía ofrezca su renuncia en lugar de iniciarle un proceso penal y abrir investigación o enviar pruebas que empiezan a aparecer a la JEP, que clamó por ellas”, agregó Barreras sobre la renuncia del fiscal y el fallo de la JEP.

Frente a este último asunto, José Obdulio Gaviria afirmó: “La JEP ayer hizo lo que le correspondía dentro de una estructura de impunidad y es sacar de la cárcel a una persona que fue casi capturada en flagrancia, frente a la cual el juzgado del sur de Nueva York había ordenado captura para extradición”.

Los senadores debatieron también sobre los acuerdos de La Habana, tema en el que tienen visiones opuestas.

