Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

José Obdulio Gaviria

José Obdulio Gaviria

  José Obdulio Gaviria.
    Foto: Tomada de X.
    Política

    José Obdulio Gaviria propone menos candidatos y medirse en consulta: no quiere encuesta fast track

    “No por mucho madrugar amanece más temprano”, sostiene el influyente dirigente del Centro Democrático, quien parece apartarse de una encuesta que defina desde diciembre quién enfrentará al candidato de la izquierda.

  Reunión de Petro y Uribe en la Casa de Nariño
    Reunión de Petro y Uribe en la Casa de Nariño
    Foto: Presidencia
    Política

    ¿Cuál es la razón de la actitud del expresidente Uribe con Petro?

    El exsenador José Obdulio Gaviria, quien es un hombre cercano a Álvaro Uribe, defendió la oposición que se hace desde el Centro Democrático y recalcó que el expresidente "nunca ha sido un hombre de derecha".

  BLU Radio. Óscal Ivan Zuluaga // Foto: AFP
    BLU Radio. Óscal Ivan Zuluaga // Foto: AFP
    DIANA SANCHEZ/AFP
    Política

    ¿División en el uribismo por precandidatura de Óscar Iván Zuluaga?

    Zuluaga aún no ha oficializado su intención de aspirar a la Presidencia de la República.

  Pedro Antonio Marín, 'Tirofijo' / Foto AFP
    Pedro Antonio Marín, 'Tirofijo' /
    Foto AFP
    Judicial

    “El libro de Tirofijo”, ¿documento real o montaje?

    El senador José Obdulio Gaviria y el historiador Luis Daniel González hablaron en Mañanas BLU sobre las dudas y certezas acerca de la veracidad del documento.

  Margarita Cabello // Foto: MinJusticia
    Margarita Cabello // Foto: MinJusticia
    Política

    Procuradora Margarita Cabello pide a la Corte Constitucional no revivir curules para las víctimas

    El argumento principal es que esos escaños no estarían favoreciendo a las víctimas, sino a los victimarios.

  BLU Radio. José Obdulio Gaviria y Carlos Antonio Lozada - Fotos El Espectador
    BLU Radio. José Obdulio Gaviria y Carlos Antonio Lozada - Fotos El Espectador
    Política

    Video: El saludo entre José Obdulio Gaviria y Carlos Antonio Lozada, senador de Farc

    Tras sufrir un incidente de salud en mayo, el senador del partido Farc le prestó los primeros auxilios a Gaviria.

  BLU Radio // José Obdulio Gaviria // Foto: cortesía El Espectador
    BLU Radio // José Obdulio Gaviria // Foto: cortesía El Espectador
    Nación

    Senador José Obdulio Gaviria se encuentra estable, según parte médico

    En estos momentos el congresista se encuentra en habitación junto a su núcleo familiar.

  126642-obdulio.jpg
    126642-obdulio.jpg
    Nación

    Auxilio de Lozada a José Obdulio causa polémica entre uribistas

    El senador se desplomó en plena sesión del Congreso.

  BLU Radio // José Obdulio Gaviria // Foto: cortesía El Espectador
    BLU Radio // José Obdulio Gaviria // Foto: cortesía El Espectador
    Política

    José Obdulio Gaviria se desplomó en el Congreso, al parecer, por baja presión arterial

    El primero en auxiliarlo fue Carlos Antonio Lozada, congresista del partido Farc. El congresista uribista fue trasladado a la clínica Marly.

  BLU Radio. Roy Barreras y José Obdulio Gaviria / Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Roy Barreras y José Obdulio Gaviria / Foto: BLU Radio
    Política

    “No pierdan el tiempo con una Constituyente, eso no va a ocurrir”: Roy Barreras

    Los senadores Roy Barreras y José Obdulio Gaviria sostuvieron un acalorado debate en BLU Radio sobre el caso Santrich y la posibilidad de una Constituyente.

