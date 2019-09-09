Blu Radio José Obdulio Gaviria
José Obdulio Gaviria
José Obdulio Gaviria propone menos candidatos y medirse en consulta: no quiere encuesta fast track
“No por mucho madrugar amanece más temprano”, sostiene el influyente dirigente del Centro Democrático, quien parece apartarse de una encuesta que defina desde diciembre quién enfrentará al candidato de la izquierda.
¿Cuál es la razón de la actitud del expresidente Uribe con Petro?
El exsenador José Obdulio Gaviria, quien es un hombre cercano a Álvaro Uribe, defendió la oposición que se hace desde el Centro Democrático y recalcó que el expresidente "nunca ha sido un hombre de derecha".
¿División en el uribismo por precandidatura de Óscar Iván Zuluaga?
Zuluaga aún no ha oficializado su intención de aspirar a la Presidencia de la República.
“El libro de Tirofijo”, ¿documento real o montaje?
El senador José Obdulio Gaviria y el historiador Luis Daniel González hablaron en Mañanas BLU sobre las dudas y certezas acerca de la veracidad del documento.
Procuradora Margarita Cabello pide a la Corte Constitucional no revivir curules para las víctimas
El argumento principal es que esos escaños no estarían favoreciendo a las víctimas, sino a los victimarios.
Video: El saludo entre José Obdulio Gaviria y Carlos Antonio Lozada, senador de Farc
Tras sufrir un incidente de salud en mayo, el senador del partido Farc le prestó los primeros auxilios a Gaviria.
Senador José Obdulio Gaviria se encuentra estable, según parte médico
En estos momentos el congresista se encuentra en habitación junto a su núcleo familiar.
Auxilio de Lozada a José Obdulio causa polémica entre uribistas
El senador se desplomó en plena sesión del Congreso.
José Obdulio Gaviria se desplomó en el Congreso, al parecer, por baja presión arterial
El primero en auxiliarlo fue Carlos Antonio Lozada, congresista del partido Farc. El congresista uribista fue trasladado a la clínica Marly.
“No pierdan el tiempo con una Constituyente, eso no va a ocurrir”: Roy Barreras
Los senadores Roy Barreras y José Obdulio Gaviria sostuvieron un acalorado debate en BLU Radio sobre el caso Santrich y la posibilidad de una Constituyente.