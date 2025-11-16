José Obdulio Gaviria propone menos candidatos y medirse en consulta: no quiere encuesta fast track

El exsenador y calificado por algunos como “el ideólogo del uribismo”, José Obdulio Gaviria, dejó en el ambiente una nueva propuesta que ha tomado fuerza en sectores de la oposición: la realización de una encuesta nacional en diciembre para unificar algunas candidaturas presidenciales por partido y así sean menos los candidatos en la consulta interpartidista de la derecha que se realizará en marzo de 2026.

“No por mucho madrugar amanece más temprano”, afirmó Gaviria, al insistir en que el mecanismo determinante será la consulta.

Según dijo, esa “Gran Consulta de base democrática” permitirá reunir “sólidamente” a todas las corrientes que, desde su perspectiva, defienden la democracia frente al “Socialismo del Siglo XXI”.

Un aspecto que destacó es que las encuestas pueden servir para depurar listas internas —“uno del Centro Democrático y no cinco; uno del Partido Conservador y no cuatro; uno de la coalición de Bogotá y no siete”—, esto lo subrayó antes de ratificar que para lograr la unión el candidato capaz de enfrentar al “petrosantismo” se definirá en marzo y no mediante una “gran encuesta fast track” en diciembre.



Aunque busca la unión, Gaviria pide no ir tan deprisa en la escogencia del candidato, esto, aunque sin mencionarlo, contrastaría con la encuesta que propone Abelardo De la Espriella, porque este último sugiere que la encuesta se realice en diciembre.



La propuesta del “tigre"

De la Espriella propuso una encuesta amplia en la que participen todos los aspirantes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, con el fin de elegir de manera anticipada un único nombre que compita en 2026. Ese punto es el de debate, ¿qué tan oportuno sería definir un candidato en diciembre y no en marzo? Recordemos que la primera vuelta presidencial será en mayo de 2026, es decir, aún faltan 6 meses.

Su propuesta generó una ola de reacciones y respaldos dentro de la derecha. El más destacado provino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó la iniciativa como una propuesta “generosa” que podría facilitar el diálogo entre los precandidatos que buscan enfrentarse a lo que él denomina la “opción comunista”.

A este apoyo se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que Colombia “necesita definiciones” y pidió al Centro Democrático considerar seriamente la encuesta. Según Cabal, la oposición no puede permitir que el gobierno de Petro continúe “afectando al país” mientras sus propios líderes no concretan un mecanismo de unidad.

También el senador conservador Efraín Cepeda, precandidato presidencial de su partido, respaldó la idea. Insistió en que el nombre que represente a la oposición debería quedar definido antes del 10 de diciembre, lo que refuerza el llamado a realizar un consenso anticipado. La senadora Paloma Valencia no lo ve tan viable.