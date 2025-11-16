En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / José Obdulio Gaviria propone menos candidatos y medirse en consulta: no quiere encuesta fast track

José Obdulio Gaviria propone menos candidatos y medirse en consulta: no quiere encuesta fast track

“No por mucho madrugar amanece más temprano”, sostiene el influyente dirigente del Centro Democrático, quien parece apartarse de una encuesta que defina desde diciembre quién enfrentará al candidato de la izquierda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad