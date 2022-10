No repetiría el Plebiscito por la Paz: Santos

En entrevista con BLU Radio, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no repetiría el Plebiscito por la Paz, a pesar de que asegura que no se arrepiente de haberlo convocado.

“No me arrepiento de haber insistido porque quería cumplir una promesa, pero mirando retrospectivamente si repito la película, por supuesto que no. Salió mal porque no entendí a cabalidad que los plebiscitos usualmente no responden frente a la pregunta, sino a otros intereses y a otras circunstancias”, expresó.

En ese sentido, el primer mandatario manifestó que se cometieron errores en el proceso de paz con las Farc, como mezclar la implementación del acuerdo con la campaña política.

“Eso lo estamos viviendo y sufriendo”, añadió el jefe de Estado.

Finalmente, Santos dijo que le sorprende que Farc sea tan impopulares, pues, según añadió, a su juicio, se equivocaron de nombre.

“Ellos están aprendiendo a hacer política y espero que les permitan hacen política y espero que les permitan hacer política”, enfatizó.

De otro lado, el presidente pidió respetar las decisiones de la justicia en el enfrentamiento que sostienen el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe.

He tenido como norma de conducta respetar la separación de poderes, las investigaciones de la justicia acatar sus fallos así uno le guste o no le guste”, puntualizó.

