No son manzanas podridas, hay un problema estructural en la Policía: Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda habló en Mañanas BLU del proyecto de ley que busca que la Policía no use armas letales, como tampoco no letales, a propósito de las denuncias sobre excesos de uniformados en el caso del abogado Javier Rodríguez y homicidios registrados durante las protestas en Bogotá.

“Esto no son manzanas podridas, realmente hay un problema estructural en la Policía", dijo la congresista.

Miranda aseguró que la iniciativa busca que se tomen medidas para evitar que los crímenes perpetrados por uniformados no ocurran.

“Creo que hay que prevenir”, indicó.

“El tema de la pedagogía, de la capacitación, de la formación de nuestra Policía en DD.HH., cultura ciudadana y no discriminación es absolutamente clave”, añadió.

La legisladora también habló de la necesidad de que la Policía rinda cuentas de los procedimientos que lleve a cabo.

