“No todos votaron por él, pero lo quieren”: voluntaria de colecta para De la Calle

“Esto es de una gente que quiere tener un acto con él”, dijo Alicia Lozano en BLU Radio sobre la colecta que en redes sociales ha permitido alcanzar más de 450 millones para saldar la deuda con la que quedó el aspirante a la Presidencia Humberto de la Calle Lomabana quien fracasó en su intención de llegar a la Casa de Nariño.

De acuerdo con la voluntaria, personas de distintas corrientes políticas han aportado a la campaña y más del 50% de la generosidad se ha manifestado en contribuciones que van desde $9.000 hasta $20.000.

“Esto no es una cosa que De la Calle haya pedido, sino que digamos nos tocó pedirle su aval para que lo aceptara. Esto no viene de él sino de una gente que tiene un acto con él. A nadie yo creo que le sobren $1.500 millones de pesos, sobre todo por la causa que él estaba emprendiendo que era ser candidato y presidente de Colombia. En la medida en que él no pudo hacer esa reposición de votos y obtener los recursos para saldar ese crédito, pues obviamente queda en una deuda que muchos consideramos injusta, tenga o no tenga los recursos”, aseguró.

“No hay que ser pobre o rico para tener actos de solidaridad”, agregó Lozano.

