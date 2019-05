Por: Redacción Digital BLU Radio

En medio de una rueda de prensa convocada este lunes en la capital del Atlántico, Óscar David Galán confirmó que continuará adelantando su programa de Gobierno en todos los municipios del departamento para alcanzar la Gobernación del Atlántico a través de la consulta popular.

Lea también: Óscar David Galán renunció a mesa directiva del Concejo de Barranquilla

El aspirante señaló que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento ni una decisión final con respecto a la candidatura de Elsa Noguera de la Espriella por parte del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

"No hay una decisiónoficial, no hay un hecho político que determine una decisióny eso es lo que no ha dicho el doctor Gaviria. Aún no hay una decisión frente al tema de la Gobernación del Atlántico", indicó Galán.

Galán mantendrá su candidatura pues considera que el candidato del Partido Liberal debe ser elegido a través del consenso y la consulta popular.