Pagar por usar el carro: idea de Alcaldía de Medellín para descongestionar movilidad

Aunque para muchos suena contradictorio, para el Secretario de Movilidad de Medellín Carlos Cadena, la idea de quitar la medida de pico y placa es una de las posibles soluciones para mejorar la movilidad de la ciudad.

“Nosotros hemos pensado que es el momento de transformar el pico y placa porque es algo que ya se quedó atrás, que es anacrónico y que no cumple con las expectativas de optimizar la movilidad. El actual pico y placa no ayuda a proteger la calidad del aire, es que el pico y placa ya no funciona”, dijo Cadena en diálogo con Vive Medellín de BLU Radio.

La explicación que hace Cadena es cambiar la medida por la posibilidad que tendrían los ciudadanos de escoger si usan el vehículo particular , pero pagan por ello; o usar transporte público y antes recibir un incentivo a cambio.

“Es una operación en la cual hay que privilegiar la libertad y la autonomìa de los ciudadanos. Es decir, le diremos a los ciudadanos que si se quiere movilizar solo en su carro por ciertas vías, a ciertas horas, entonces va a tener que pagar. Y si decide movilizarse en transporte colectivo por esa misma vía y a esa misma hora, vamos a darle incentivos positivos”, asegura.

#AlAire, el secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena (@CadenaGaitan) nos acompaña a esta hora en #ViveMedellín

La posibilidad de eliminar el pico y placa es reemplazarlo por un impuesto o pago que desestimule el uso del vehículo particular “y eso ayuda a privilegiar la bicicleta, la caminata, el transporte colectivo y el transporte masivo”.

Según Cadena, el dinero recaudado de quienes decidan pagar por usar su carro particular se destinaría para fortalecer el sistema público de transporte.

"El pico y placa es anacrónico, estamos estudiando para convertirlo en otro sistema": @CadenaGaitan

“El sistema se va a balancear. Tenemos evidencia de que el alto índice de motorización de la ciudad coincide con la entrada del modelo de pico y placa, porque muchas personas han comprado otra moto u otro carro”, aseguró el secretario de movilidad.

