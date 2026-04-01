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Blu Radio  / Política  / Paloma Valencia sostuvo videollamada con María Corina Machado: ¿de qué hablaron?

Paloma Valencia sostuvo videollamada con María Corina Machado: ¿de qué hablaron?

En el diálogo, según una foto publicada por Valencia, también participaron el opositor venezolano Humberto Villalobos.

Paloma Valencia y María Corina Machado
Paloma Valencia y María Corina Machado //
Foto: X @PalomaValenciaL
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

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