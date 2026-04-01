Paloma Valencia sostuvo videollamada con María Corina Machado: ¿de qué hablaron?

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, conversó este miércoles por videollamada con la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz el año pasado, de quien destacó "su coraje y liderazgo".

"Agradezco a nuestra heroína María Corina Machado por su llamada de esta tarde. Es muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos", expresó la senadora Valencia en un mensaje publicado en X. Pero no dio mayores detalles sobre la conversación.

En el diálogo, según una foto publicada por Valencia, también participaron el opositor venezolano Humberto Villalobos, uno de los seis antichavistas que estuvo asilado en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas durante 14 meses, y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales del partido Vente Venezuela, liderado por Machado.

Rubio sugiere que Venezuela debe tener "elecciones libres y justas"

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este martes que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pide paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura del expresidente Nicolás Maduro.



"Finalmente debe haber una fase de transición" en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

El secretario de Estado agregó que Venezuela merece "elecciones libres y justas" pero pidió "ser pacientes" para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se iniciaron las relaciones con Caracas cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina por la captura de Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, en Washington.