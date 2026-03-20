¿Por qué llegar dividido con Paloma Valencia? “Dejemos el drama”, responde De La Espriella

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció sobre una de las principales preocupaciones dentro de su sector político: llegar divididos a la primera vuelta junto a la también aspirante Paloma Valencia. En entrevista con Mañanas Blu, el abogado y político desestimó los temores y llamó a “bajar el tono” del debate.

“Divididos vamos a llegar… pero dejemos el drama”, afirmó De la Espriella, quien insistió en que la dinámica democrática permite múltiples candidaturas dentro de un mismo espectro ideológico sin que ello represente necesariamente una desventaja definitiva.



La división con Paloma Valencia: ¿estrategia o riesgo?

El candidato fue enfático en señalar que la senadora Paloma Valencia no puede retirarse de la contienda debido a compromisos legales derivados de la consulta en la que participó. En ese sentido, defendió la coexistencia de ambas candidaturas como parte del ejercicio democrático.

“Paloma tiene una oferta, yo tengo otra, que el pueblo colombiano escoja qué es lo que más le conviene”, explicó, al tiempo que destacó el respeto mutuo entre ambos. “Nunca la voy a maltratar… es mi aliada natural”.

De la Espriella proyecta una eventual convergencia en segunda vuelta: “Paloma y yo tendremos que encontrarnos en la segunda vuelta sí o sí”, aseguró, descartando que la división actual favorezca directamente a otros candidatos.



Abelardo De La Espriella Foto: Facebook Abelardo De La Espriella

Iván Cepeda y la primera vuelta

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de que el senador Iván Cepeda capitalice la fragmentación del sector. Frente a esto, De la Espriella fue categórico: “Cepeda no tiene los votos para ganar en primera… no lo veo objetivamente”.

El candidato planteó que el escenario electoral aún está abierto y que el crecimiento de otras campañas no necesariamente se traduce en una victoria inmediata. “Hay que dejar las conspiraciones”, insistió.

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Otro de los ejes de la conversación giró en torno a su posicionamiento como candidato “outsider”. De la Espriella rechazó comparaciones con figuras como Rodolfo Hernández y defendió la coherencia de su discurso.

“No estoy reeditando nada… estoy siendo coherente”, sostuvo. Según explicó, su campaña no responde a estructuras tradicionales sino a un “movimiento popular” que, asegura, ha ganado respaldo pese a la oposición del establecimiento.

El candidato también reiteró su negativa a aceptar respaldos condicionados de partidos políticos: “No voy a aceptar rótulos de ningún partido… yo no vine a hacer politiquería”.

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Sin embargo, matizó su postura al diferenciar entre “políticos” y “politiqueros”, abriendo la puerta a alianzas individuales: “Hay gente buena dentro de los partidos… los políticos buenos son bienvenidos”.

Rodolfo Hernández Foto: AFP

Críticas al establecimiento y visión de gobierno

Durante la entrevista, De la Espriella defendió sus recientes críticas a sectores empresariales, mediáticos y políticos, argumentando que responden a una realidad que, según él, percibe la ciudadanía.

“La gente no es tonta, todos los días me atacan y no han podido sacarme del juego”, afirmó, atribuyendo su posición en las encuestas al “fervor popular”. En cuanto a su eventual gobierno, insistió en que estaría conformado por perfiles técnicos y meritocráticos, alejados de prácticas tradicionales.

Voy a escoger a los mejores… la mejor gente de Colombia no es la de siempre señaló.

Asimismo, propuso una agenda de transformación profunda: “Aquí hay que hacer una contrarrevolución cultural, política, económica y social”, dijo.



Relación con Álvaro Uribe y otros liderazgos

De la Espriella también abordó su relación con el expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “patriota”, diferenciándolo de otros actores del establecimiento. “Yo no estoy en contra de la política, estoy en contra de los malos políticos”, explicó, en respuesta a cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso.

Respecto al respaldo del Centro Democrático a Paloma Valencia, el candidato restó importancia: “Él está vendiendo su panela, yo estoy vendiendo la mía… no hay que meterle tanta pelea a esto”.



Una campaña basada en la independencia

Finalmente, De la Espriella reafirmó su propuesta política centrada en la independencia y el rechazo a estructuras tradicionales de poder. “Yo no tengo dueños distinto al pueblo colombiano”, declaró, al tiempo que invitó a los votantes a respaldar su proyecto. En su visión, Colombia tiene la oportunidad de elegir “un tipo realmente independiente”.