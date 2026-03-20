En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cielo Rusinque
Convocatoria Selección
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Por qué llegar dividido con Paloma Valencia? “Dejemos el drama”, responde De La Espriella

¿Por qué llegar dividido con Paloma Valencia? “Dejemos el drama”, responde De La Espriella

“Paloma tiene una oferta, yo tengo otra, que el pueblo colombiano escoja qué es lo que más le conviene”, dijo De La Espriella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad