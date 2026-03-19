Uribe acepta que fórmula Paloma-Oviedo fue cálculo electoral: “Es muy difícil, si no es con números”

La contienda electoral avanza, en especial en el Centro Democrático con Paloma Valencia y su forma vicepresidencial, Juan Daviel Oviedo. Ambos han dicho que esto no es una alianza, sino una coalición por “el bien de Colombia”, postura que también ha defendido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de este partido y el principal apoyo de la candidata de la oposición.

Sin embargo, Uribe reconoció, en diálogo con Recap de Blu Radio, que la elección de Oviedo sí estuvo ligada a los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo cuando obtuvo más de 1.2 millones de votos.

“Estoy seguro de que, si la segunda votación la hubiera sacado otra persona, esa persona habría sido la primera considerada por Paloma para la vicepresidencia. Es que donde hay nueve y son buenos y todos tienen virtudes. Es muy difícil, si no es con números, escoger el segundo”, indicó el expresidente.

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: EFE

Por otro lado, Uribe reconoció que existen desacuerdos entre Paloma y Oviedo en temas sensibles. Sin embargo, insistió en que estos deben manejarse con respeto y dentro del marco institucional. Defendió el proceso como parte de un partido “que discute y construye en el diálogo”, mencionando que la decisión final fue tomada por la candidata, respetando tanto los resultados como la dinámica interna del movimiento.



“Dejando de lado los odios del pasado y demostrándole a Colombia que esto que estamos haciendo no es oportunismo, es responsabilidad, porque necesitamos que una visión alternativa de país a la que tenemos hoy en Colombia sea puesta sobre la mesa de forma clara, cercana a la ciudadanía y sobre todo resolutiva”, fueron las palabras en su momento de Oviedo sobre esta decisión.

Uribe apuntó a “reposicionar el debate electoral como una elección entre modelos de país” más que “entre líderes”. Dijo que lo que está en juego no es quién respalda a quién, sino qué tipo de Estado, economía y sociedad quieren los colombianos.