En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Presidenciales  / Uribe acepta que fórmula Paloma-Oviedo fue cálculo electoral: “Es muy difícil, si no es con números”

Uribe acepta que fórmula Paloma-Oviedo fue cálculo electoral: “Es muy difícil, si no es con números”

El expresidente fue enfático en su apoyo a Paloma Valencia y, quien al lado de Juan Daniel Oviedo, la ve como una mujer con todas las capacidades para llevar mejor el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad