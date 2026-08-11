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Blu Radio  / Política  / Partido ASI anuncia respaldo a Jorge Eliécer Laverde para la Contraloría General

Partido ASI anuncia respaldo a Jorge Eliécer Laverde para la Contraloría General

La bancada del Partido Alianza Social Independiente anunció su respaldo a la candidatura de Jorge Eliécer Laverde a la Contraloría General de la República, cuya elección será este miércoles en el Congreso en pleno.

Partido ASI
@PartidoASI_
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

A pocas horas de la elección del nuevo contralor General de la República, el Partido Alianza Social Independiente, ASI, hizo público su respaldo a Jorge Eliécer Laverde, uno de los candidatos que aspira a dirigir el organismo de control fiscal.

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A través de un comunicado, la colectividad aseguró que tomó la decisión teniendo en cuenta la experiencia y la trayectoria de Laverde, condiciones que, según la bancada, son relevantes para asumir la dirección de la Contraloría General.

contraloría.jpg
Contraloría General de la República.
Foto: Senado.

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“Consideramos que su trayectoria, experiencia y conocimiento de la administración pública constituyen elementos relevantes para asumir la responsabilidad de dirigir el máximo órgano de control fiscal del país”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento está firmado por los senadores Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Wilder Iberson Escobar Ortiz y Luis Carlos Rúa Sánchez, así como por los representantes a la Cámara Manuel Orlando Correa Bedoya, por Caldas, y Óscar Fabián Espinosa Torres, por Vaupés.

“Este respaldo reafirma nuestra voluntad de contribuir, desde el Congreso de la República, al fortalecimiento de las instituciones, la defensa de los recursos públicos, la transparencia y el control fiscal”, señaló la bancada en el comunicado.

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