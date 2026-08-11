Petro explica por qué necesita salir del país un año: esta es la carta al Congreso

Aún sin completarse la primera semana desde que dejó el cargo en la Presidencia de la República, el expresidente Gustavo Petro solicitó formalmente un permiso para poder salir del país durante el próximo año y envió una carta personal a la mesa directiva del Senado para poder hacerlo.

La carta -enviada el 10 de agosto- fue enviada bajo el cumplimiento del numeral 3 del articulo 173 de la Constitución y el articulo 123 de la Ley 5ª de 1992 para solicitar el permiso del Senado para poder salir del territorio nacional durante un año.

En esta carta, el expresidente explicó sus razones para poder salir del país y todo bajo el marco de ley, respetando la normativa y leyes de la Constitución.

Preidente Gustavo Petro Foto: AFP

La razón por la que Petro busca salir del país un año

De acuerdo con el expresidente, la razón por la que saldrá del país será para “atender asuntos personales y académico” sin dar mayores detalles de cuáles son estas diligencias que necesitan de su presencia fuera del territorio.



“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”, indicó.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

Esta es la carta completa de Petro al Congreso para salir del país

“Asunto: Solicitud de autorización de salida del país. Respetados miembros de la Mesa Directiva y Senadores de la República:

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En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional.

En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica.

Agradezco de antemano se disponga lo pertinente para que la presente solicitud sea sometida a consideración y votación de la Honorable Plenaria del Senado de la República en la sesión más próxima”.