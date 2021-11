“Petro necesita asesoría en temas de género”: Sara Tufano, integrante del Pacto Histórico

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Sara Tufano, socióloga e integrante del Pacto Histórico, criticó duramente a Gustavo Petro por su alianza con el pastor cristiano Alfredo Saade. Además, lo cuestionó por su postura con las mujeres que conforma esa colectividad.

“Con la llegada de Saade he visto algo asustador y es el fanatismo, que no es exclusivo de la izquierda. Los ataques en mi contra están asociados a los temas de género. Me parece sintomático que frente a la llegada de este cristiano el Pacto Histórico no se haya pronunciado”, señaló la socióloga.

En ese sentido, añadió: “Bienvenidas todas las corrientes religiosas, pero la corriente que este señor trae no se sabe cuál es, sobre todo, con las mujeres y las diversidades sexuales. Nosotras las mujeres del Pacto Histórico queremos saber eso o que nos diga Petro. Hay un silencio sepulcral”.

Según Tufano, Gustavo Petro está tratando de pasarse al centro como estrategia política, pero “eso lo va a afectar”.

“Es fanatismo y creen que con eso van a llegar más rápido al poder. Yo creo que eso lo va a afectar”, manifestó.

Asimismo, la socióloga señaló al líder de la Colombia Humana de equivocarse en reiteradas oportunidades en temas de género.

“Petro se la pasa equivocándose y dentro del Pacto Histórico (…) creo que hay machismo y misoginia, les parece absurdo que una mujer pueda tener razón. (…) Necesita asesoría en temas de género. A él no le importa y sigue equivocándose”, agregó.

