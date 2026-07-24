"Política pequeña" busca frenar posesión de De La Espriella en unidad militar: Enrique Gómez

El senador Enrique Gómez cuestionó duramente a los sectores que se oponen a la intención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de posesionarse en una unidad militar en el departamento del Cauca.

En entrevista con Mañanas Blu, el parlamentario afirmó que las discusiones alrededor de la logística desvían la atención de la crisis de violencia que vive la región.

Parece que a esos políticos de lo pequeño se les olvidan los 20 colombianos masacrados en la vía con cilindros bomba, los 45 heridos Criticó Gómez.

El congresista de Salvación Nacional señaló que el acto en esa zona del país busca enviar un mensaje institucional a las poblaciones afectadas por la presencia de grupos armados.

"Los que quieren comparar a Abelardo con un dictador por querer dar este símbolo son los de la política pequeña, los que están preocupados por su legadito", sostuvo.



Gómez enfatizó que el mandatario electo busca priorizar el control territorial y el respaldo a las fuerzas públicas mediante gestos simbólicos en el territorio nacional.

"En esta mesa y en otras mesas periodísticas gozan con lo pequeño y creen que ahí está el futuro de Colombia. Nosotros no, nosotros pensamos que el presidente electo tiene su credencial", afirmó.

El parlamentario explicó que la definición de la sede debe seguir los canales legales establecidos, mediante un acuerdo entre ambas cámaras del Congreso de la República.

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Manifestó que se debe respetar la ley para que las ramas del poder público determinen las condiciones de la sesión.

"El proceso está en marcha, se está cumpliendo el reglamento, y aquí esos comentaristas o algunos senadores que quieren comparar a Abelardo con un dictador por querer dar este símbolo son los de la política pequeña", reiteró.

El dirigente señaló que el Senado ya avaló la propuesta y que la decisión final dependerá de la votación que realice la Cámara de Representantes.

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"Mientras la Cámara de Representantes en su soberanía no lo apruebe, todo es especulativo y el presidente se acogerá a la decisión del Congreso como siempre ha dicho que lo hará", concluyó.