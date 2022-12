Por amenazas en audios, Santiago Jaramillo levanta polémica en Concejo

Nuevamente, el concejal de Medellín y precandidato a la Alcaldía de la ciudad Santiago Jaramillo es protagonista de los comentarios y la molestia de varios ediles, quienes este fin de semana recibieron con sorpresa audios e imágenes enviadas por Jaramillo, las cuales califican de inoportunas e irrespetuosas.

Ocurrió en el grupo de WhatsApp en el que los concejales de la ciudad se informan de las horas de las sesiones del Concejo.

En el primer audio, Jaramillo habla en contra del concejal Bernardo Alejandro Guerra.

Quien reaccionó a ese audio fue el edil y vicepresidente del Concejo de Medellín, Ricardo Yepes.

De inmediato, Jaramillo Botero envió otros mensajes que aumentaron el descontento de varios concejales.

Por este hecho, la relatora del Concejo de Medellín sacó del grupo al precandidato Santiago Jaramillo de inmediato, situación que aplaudieron otros integrantes.

La versión de los implicados

“Esto es una amenaza a mi familia, me amenaza de muerte y dice que nos va a acabar. Es un tema muy grave y hablaremos de eso en la sesión de este domingo. Más allá de ello, yo este lunes iré a la Fiscalía y a la Procuraduría. No es la primera vez que me ataca, pero nunca había llegado a este tema. Eso es una amenaza directa”, le dijo a BLU Radio el concejal Bernardo Alejandro Guerra.

Por su parte, el concejal Santiago Jaramillo niega haber enviado los audios y cualquier tipo de amenaza que haya hecho en contra de sus compañeros.

“Simplemente es un grupo WhatsApp de colegas y amigos en el que se suministran todo tipo de informaciones. Yo no publiqué una fotografía con un muñeco de Barney que tiene molesto a varios concejales que inmediatamente me expulsaron del grupo. Se quedó en eso. Yo ya no estoy en ningún grupo. No deja de ser una mofa y simplemente herí susceptibilidades”, afirmó.

El concejal Santiago Jaramillo es recordado por sus peleas constantes con Bernardo Guerra por la suspensión del cargo ordenada por la Procuraduría durante siete meses, además, por atacar al senador Álvaro Uribe, quien terminó expulsándolo del Centro Democrático.