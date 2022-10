¿Por qué Petro no apareció en el mensaje de réplica de la oposición a Duque?

Este martes, por primera vez en la historia de Colombia, los partidos de oposición ejercieron el derecho a replicar una declaración presidencial.



Lo hicieron por la decisión del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



A ella asistieron Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, conocedora del acuerdo de paz; Antanas Mockus, María José Pizarro, Aida Avella, Jorge Robledo, León Fredy Muñoz, Antonio Sanguino, Carlos Antonio Lozada, Sergio Marín, David Racero y otros congresistas, representantes de los partidos declarados en oposición.



Llamó la atención que en el grupo de políticos no estuviera el senador Gustavo Petro, quien en las pasadas elecciones presidenciales obtuvo más de 8 millones de votos.



La respuesta a la pregunta que muchos se hicieron en redes sociales es que el movimiento Colombia Humana, al cual pertenece el senador, no tiene personería jurídica y hasta no tenerla no puede hacer uso de los espacios y las garantías que hay para la oposición.



Una fuente del movimiento le dijo a BLU Radio que Petro apoya la posición frente a la decisión del presidente, en la que llamaron a la ciudadanía a salir y marchar por la defensa del acuerdo de paz el próximo 18 de marzo.