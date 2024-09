¿Prohibir o regular celulares en colegios? Esto propone proyecto de ley

Vuelve el debate sobre el uso de celulares en colegios. Este proyecto de ley, presentado por el representante Hernando González, asegura que, con la llegada de estos dispositivos, los métodos pedagógicos deben renovarse.

González argumenta que, aunque estos dispositivos son una gran herramienta de consulta, también pueden ser un factor de distracción.

Esta iniciativa, según el representante a la Cámara, tiene como objetivo regular el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y media, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje y promover el desarrollo de competencias digitales.

Se propone el uso del "m-learning" dentro del aula, el cual aporta diferentes beneficios al aprendizaje de los alumnos.

¿En qué consiste?

Permite aprender en cualquier lugar, tanto dentro del aula como en las zonas exteriores del centro educativo.

Mejora la presentación de los trabajos y proyectos gracias a las herramientas digitales.

Facilita la adaptación de contenidos para la atención a la diversidad.

Favorece la comunicación entre el alumno y el docente gracias a las plataformas digitales de comunicación y mensajería.

Favorece la comunicación entre el docente y los padres.

Blu Radio habló con integrantes del sector educativo, quienes explicaron su postura frente a este tema. “Es un tipo de tecnología que ha llegado para cambiar la vida de las personas; esto significa que es parte de lo que hacemos cotidianamente. Así que, más que prohibir plenamente el uso del celular en el salón de clase, lo que se debe hacer es regularlo. Deben generarse procesos pedagógicos en relación con el uso del mismo dispositivo. No es solamente una medida de sanción, es pensar pedagógicamente cómo incorporar las tecnologías en el aula”, dijo Jorge Palomino, docente con más de 10 años de experiencia.

También se habló con Julián de Zubiría, rector del colegio Alberto Merani: “Ante este panorama, los educadores no podemos ser indiferentes. La solución más fácil de todas es prohibirlos, que nadie lleve un celular a los colegios, pero con esto el problema no se resuelve porque los niños seguirán adictos a las redes. El papel de los educadores no es prohibir, sino formar, preparar para la vida. Por eso los problemas no se resuelven con prohibiciones”, aseguró.

Zubiría, además, propone medidas según el rango de edad, las cuales consisten en: “Para los niños de primaria, sí es válido que haya prohibición de los celulares, como explica muy claramente la psiquiatra española Marian Rojas. Darle un celular a un menor de primaria es como darle una botella de alcohol a un alcohólico; en ambos casos, los efectos se verán a mediano plazo. Pero en bachillerato, lo que debemos hacer es reglamentar su uso, permitiendo que solo se utilice cuando el profesor lo autorice y, mientras tanto, se mantenga en modo avión”, concluyó.