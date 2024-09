Familia de niño herido con arma blanca en colegio de Bogotá aún espera una explicación

Tres días después de los hechos en los que Antony García, un niño de 14 años, recibió dos puñaladas por parte de una compañera de clase dentro de un colegio en Fontibón, sus familiares manifiestan que siguen sin recibir una respuesta clara por parte del plantel sobre cómo ocurrió la agresión.

Javier García es el papá de este niño herido y manifiesta que ha intentado comunicarse con las directivas para que le expliquen qué fue lo que ocurrió.

“Ayer me acerqué al colegio a buscar al director, y solo salieron los vigilantes a decirme que el rector estaba almorzando y no me podía atender”, manifestó.

Hace un llamado para que le ayuden a conocer la realidad del suceso que hoy tiene a su hijo internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Publicidad

Algunos compañeros y padres de familia le han manifestado que su hijo estuvo por varios minutos tendido en el suelo sin recibir atención, y que cuando una de las compañeras intentó usar el celular para llamar a una ambulancia, este le fue decomisado, por lo que una profesora tuvo que alzarlo y llevarlo hasta un vehículo particular para trasladarlo a un centro médico.

Según lo que han informado los médicos a la familia, la pérdida de sangre que tuvo el niño provocó que presentara un infarto cerebral.

Publicidad

Por parte de la Secretaría de Educación informaron que están brindando acompañamiento a los familiares del menor y llamaron a los padres de familia a dar buen ejemplo a sus hijos para evitar que se repitan situaciones como esta.