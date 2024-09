Nuevo parte médico de menor atacado con arma blanca por compañera en colegio de Bogotá

Un nuevo incidente sacudió a la comunidad educativa en Bogotá. Un niño de 14 fue agredido en su colegio con un arma blanca por parte de una compañera de la misma institución educativa.

Los hechos se presentaron en el colegio Villemar El Carmen el martes 24 de septiembre y el estudiante fue trasladado de inmediato a un hospital para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Nuevo parte médico de estudiante atacado con cuchillo

La Subred Sur Occidente, de la Alcaldía de Bogotá, informó en un comunicado que el menor permanece con "pronóstico reservado" luego de ser sometido a una cirugía.

Al estudiante de 14 años le realizaron una "intervención neuroquirúrgica de alta complejidad" en el Hospital Occidente de Kennedy tras recibir la aprobación por parte de los acudientes.

Por el momento, se espera la evolución del niño después de esta cirugía, al mismo tiempo que a los padres se les brinda acompañamiento psicológico.

"Entendiendo la difícil situación y como parte de la humanización de nuestros servicios, el equipo de trabajo social y psicología de la Subred les están brindando apoyo emocional y acompañamiento a los familiares", se lee en el documento.

Tuvo que ser trasladado de hospital

El martes, cuando ocurrió la agresión, al estudiante lo llevaron al Medicentro Fontibón IPS para una atención primaria. Después tuvieron que trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Tintal. Pero este miércoles, un día después de lo sucedido, lo pasaron al Hospital Occidente, lugar donde fue sometido a la cirugía

Crudo testimonio de familiar del estudiante

De acuerdo con el tío del menor de edad, fueron tres las puñaladas que recibió el niño por parte de sus compañera y el colegio decidió ordenar que limpiaran la escena. Piden a las autoridades celeridad en la investigación para que este hecho no quede impune.

“Le pegó tres puñaladas y una de esas le afectó la femoral. Pues la verdad no han dado respuesta, en el colegio el rector mandó a lavar a las señoritas del aseo el espacio donde ocurrió el hecho, la Policía no hizo nada, él fue a pedir videos, a pedir pruebas, no lo dejaron ingresar al colegio”, indicó el tío de la víctima.

Entretanto, el rector del colegio afirmó que se ha acompañado a la familia en el proceso y se implementó el protocolo adecuado para atender la situación.