Iglesia pide revisar sentencia que ordena a colegio eliminar de clase contenido católico

La Iglesia Católica mostró su preocupación por una sentencia de la Corte Constitucional sobre educación religiosa, en la cual se ordena a la Institución Educativa El Recreo eliminar el contenido dogmático católico de su clase de religión y privilegiar un enfoque neutral.

"Convocamos a la sociedad civil a revisar qué está pasando en el tejido social y en la jurisprudencia del país, para llegar a los extremos de eliminar un contenido religioso en la clase de Educación Religiosa Escolar, lo cual es equivalente a prohibirlo. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-027 de 1993, había aclarado que el Estado debía garantizar a los católicos su educación religiosa", señalan los obispos de Colombia.

La Iglesia Católica colombiana considera que esta sentencia es extrema y, por eso, pide su revisión. Además, los obispos instan a los padres de familia a tomar acciones al respecto.

"Ni los estudiantes ni sus padres son ‘neutrales’; ellos ingresan a la educación pública o privada con una identidad, y no es posible dejarla afuera del colegio. No entendemos cómo un Estado que reconoce la diversidad en muchos aspectos de la vida de las personas la desconoce en lo religioso, en algo tan importante como es su proceso formativo escolar. La Sentencia T-357 de 2024 responde a un estudio que inició teniendo como objeto la revisión de la garantía del derecho a no recibir educación religiosa, pero termina con otro objeto, esto es, prohibiendo el contenido católico de la educación religiosa", se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal.