Pronósticos electorales son como las adivinanzas del pulpo Paul: Humberto de la Calle

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, aseguró que reconoce el valor de las encuestas aunque esta lo muestren de último de cara a las elecciones. Sin embargo, recordó en Costa Rica en las pasadas votaciones ganó el candidato que tenía el 6%.

“Por donde camino la gente se me arrima, por lo menos incluso lo que me dicen aún quienes no están de acuerdo con mi posición y mis propuestas me hablan de agradecimiento y respeto.

“Las soluciones agresivas o extremas no son buenas”, aseguró.

“En la cosa liberal yo veo un fervor y un cierto renacimiento de la base liberal”, añadió.