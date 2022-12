¿Qué propone Alejandro Eder para llegar a la Alcaldía de Cali? Véalo aquí

Alejandro Eder Garcés es un caleño de 43 años filósofo, profesional en relaciones internacionales con un máster en política de seguridad y resolución de conflictos que desea llegar al primer cargo de la capital del Valle.

Eder Garcés, quien además fue el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración e hizo parte del equipo negociador del Gobierno con las Farc, se declaró independiente y se inscribió por firmas con el partido Compromiso Ciudadano por Cali.

Publicidad

En BLU Radio, el candidato pasó al tablero con el director de la regional Pacífico, Hugo Mario Palomar, con quien expuso cada uno de los planes que tiene para llegar a la Alcaldía de la ciudad.

“En mi campaña se recibe a cualquier persona que cumpla con nuestros tres principios que son: no compramos votos, no negociamos puestos y no negociamos contratos”, indicó Eder.

Publicidad

“Iniciamos hace 14 meses una campaña con la gente, en las calles, y nos hemos metido entre los favoritos para seguir creciendo”, agregó.

Para Eder, la forma de hacer política en la ciudad es preocupante y criticó a sus rivales a quien piensa derrotar en las urnas.

Publicidad

“Aquí hay mucha politiquería y eso me preocupa mucho. Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz están rodeados con la clase politiquera de siempre”, dijo Eder.

“La politiquería es cuando se buscan alianza políticas buscando puestos donde las personas no trabajan para servirle a la ciudad, sino para servirle a sus padrinos políticos y pagando favores”, agregó.

Según la última encuesta Invamer contratada por BLU Radio, Noticias Caracol y la Revista Semana, Alejandro Eder se posiciona como el tercer candidato preferido por los ciudadanos con una intención de voto de un 8,9%.

No deje de ver: Así está la intención de voto para la Alcaldía de Cali, según encuesta Invamer

Publicidad

“Hemos montado una campaña ciudadana, buscando montar el mejor equipo posible en una alcaldía que se proyecta y no como los políticos que se rifan el puesto antes de llegar a ella”, precisó el candidato.

En relación a la inseguridad, Eder aseguró que su experiencia le servirá, si llega a quedar alcalde, para brindarle más tranquilidad a los caleños.

Publicidad

“Lo principal es tener un alcalde que sepa de seguridad, trabajé durante ocho años en construcción de paz y temas de seguridad, sacando personas de los grupos armados”, precisó.

Le puede interesar: Así ven los caleños la gestión de Armitage en la Alcaldía de Cali, según Invamer

“Como alcalde de Cali cumpliré el mandato constitucional siendo el jefe de la Policía y articulando a la Fuerza Pública con el sistema de cárceles, porque si todo el sistema no está coordinado no vale la pena tenerlo”, agregó.

A su vez, Eder precisó que buscará doblar el presupuesto de seguridad en la ciudad y sobre todo, darle oportunidades a los jóvenes para que no caigan en el delito.

Publicidad

Por su parte, en relación a la movilidad, Eder aseguró que Cali necesita soluciones en tres etapas para poder desembotellar su crisis vial.

“En enero montaremos un secretario de movilidad tropero por lo que contaremos con el apoyo de Alberto Adad, porque necesitamos sacar a la calle a los agentes de Tránsito y poner a rodar a Cali con seguridad y orden”, aseguró.

Publicidad

“Como segunda medida vamos a mejorar el MIO, completar la flota, terminar la troncal de oriente, terminar las obras en Sameco y el sur de Cali, además de completar las megaobras con política limpia”, agregó.

A su vez, precisó que como tercera medida indicó que le apostará al metro para Cali, con una vía férrea que conecte a la capital del Valle con los municipios aledaños.

“Esperamos que a finales de 2022 e inicios de 2023 se inicie la construcción del metro para Cali”, precisó Eder.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad

Publicidad

Vea la transmisión en vivo por Twitter aquí:

Conozca las propuestas de Alejandro Eder y #VoteBienConBLU https://t.co/H96nTYT0rw — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 9, 2019