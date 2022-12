¿Quién es responsable del error en dosier del presidente? Análisis

En diálogo con BLU Radio, la periodista Lariza Pizano y el exasesor presidencial Otto Gutiérrez analizaron el escándalo por las fotos del dosier presentado ante la ONU por el presidente Duque y cuál pudo ser la falla en el filtro de la información.

“Hay seis máximas cuando se trabaja con un presidente, se falló en la cuarta que es el control del mensaje. El presidente está sometido a los reportes de los ministros y corresponde a los que somos periodistas hacer control de mensaje y hacer preguntas que se harían en la redacción de un medio, de dónde salió la foto, quién la tomó”, dijo Otto Gutiérrez.

Lariza Pizano, por su parte, aseguró que puede tratarse de un problema estructural en las comunicaciones de Presidencia pues no es la primera vez que la información del Gobierno queda en entredicho.

“En este caso el mismo presidente la quería hacer pública, es la prueba reina de lo que él considera la presencia del ELN en Venezuela (..) Recordemos el caso de Dimar Torres que más que un error fue bestialidad gravísima que salió sin que hubiese una investigación (…) se junta todo, hay un tema de estrategia de comunicación que no está funcionando”, aseguró.

“Esto quita legitimidad absoluta, percibo que pesos pesados que tenía el presidente de la casa de Nariño han ido saliendo. A la gente de palacio le falta experiencia en el manejo de estos temas”, agregó Pizano.

Otto Gutiérrez coincidió en que puede haber una mezcla de inexperiencia y arrogancia en el manejo de comunicaciones de Palacio.

“Esto es total inexperiencia, puede ser inexperto el presidente, pero la gente del lado no. Todo lo que dice el presidente debe tener control del mensaje, no se puede poner al presidente a que diga una cosa y se le atribuye a quien no es”.

