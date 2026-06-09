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Blu Radio  / Política  / Renuncias de cinco congresistas se harán efectivas luego del período de sesiones ordinarias

Renuncias de cinco congresistas se harán efectivas luego del período de sesiones ordinarias

No habrá incidencia en la conformación de mayorías, porque no hay ningún proyecto importante en agenda antes de terminar la Legislatura.

Congreso-Colombia-Senado-AFP.jpg
Congreso Colombia
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Varias renuncias a curules en el Congreso de la República se registraron este martes, 9 de junio de 2026, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los retiros no tendrán incidencia en las mayorías que definirán el trámite de los pocos proyectos de ley que aún permanecen en discusión durante el cierre de la actual legislatura. Es decir, no significaría una recomposición de fuerzas políticas en las corporaciones.

El período legislativo ordinario concluye el próximo 20 de junio y la legislatura finalizará el 20 de julio.

En el Senado presentaron su renuncia Miguel Ángel Pinto y Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde; y Óscar Barreto Quiroga, del Partido Conservador.

Congreso de la República_AFP.jpg
Congreso de la República
Foto: AFP

La renuncia de Barreto Quiroga se hizo efectiva desde este 9 de junio, debido a que atenderá un proceso de recuperación derivado de un problema coronario de salud. Por su parte, la dimisión de Chacón entrará en vigencia el 16 de junio, mientras que las de Muñoz y del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de La U por el Valle del Cauca, se harán efectivas a partir del 26 de junio.

De acuerdo con los tiempos establecidos para la entrada en vigor de estas renuncias, las votaciones de los proyectos que aún permanecen en trámite no se verán afectadas y las actuales mayorías se mantendrán hasta la culminación de la agenda legislativa ordinaria.

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