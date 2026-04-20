El Congreso tiene en sus manos decidir qué pasará con el sistema: minsalud sobre futuro de las EPS

El futuro de EPS en Colombia sigue abierto y dependerá de las decisiones legislativas, según mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que señaló que “el Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué se va a hacer con el sistema”, en referencia al debate que avanza en el Congreso.

El ministro explicó que serán las comisiones y, posteriormente, la plenaria las encargadas de evaluar el informe correspondiente sobre el sistema de salud. Aunque reconoció que las EPS enfrentan problemas estructurales desde hace varios años, reiteró que el Gobierno nacional ha mantenido su oposición a procesos de liquidación.

En la misma rueda de prensa, el Ministerio de Salud anunció cambios en la forma en que se recolecta y valida la información del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que, en articulación con la DIAN, ya se implementa un sistema de facturación electrónica vinculado a los registros de prestación de servicios.

EPS - Hospital Foto: AFP, referencia

Según indicó, esta herramienta permitirá verificar en tiempo real la atención brindada a los pacientes y los valores cobrados a las EPS. Además, contará con un mecanismo de doble validación que reemplazará el esquema de autorreporte, con lo que se busca avanzar hacia un modelo con mayor trazabilidad y precisión en los datos.



Por otro lado, el ministro se refirió a la situación de Coosalud EPS tras una veeduría en la que, según dijo, se evidenciaron presuntas inconsistencias en sus estados financieros. La documentación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para su revisión.

En ese contexto, Jaramillo sostuvo que “el presidente no tiene nada de qué retractarse” y cuestionó la respuesta frente a los hallazgos. “La Fiscalía tiene que actuar rápidamente. Deberían levantar el velo corporativo de esta empresa. No lo que hicieron ahora fue entregárselo otra vez a los que hicieron todo esto”, afirmó, en referencia a las decisiones recientes sobre la entidad.