"Se moldea la opinión": Angélica Lozano defiende el rigor de la nueva ley de encuestas

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora Angélica Lozano abordó los retos, críticas y la génesis de la nueva normativa que regula las encuestas de opinión política y electoral en Colombia. La legisladora enfatizó que el objetivo primordial es garantizar la calidad de la información que recibe el ciudadano, dado el alto impacto que estas mediciones tienen en la psicología del elector.



Justicia con la autoría y el origen legislativo

La senadora aclaró la controversia sobre quién ideó esta regulación, otorgando el crédito total al exsenador Rodrigo Lara. "El autor original, el que investigó y escribió el proyecto es Rodrigo Lara", afirmó Lozano, explicando que, al no estar él en el actual Congreso, retomaron su texto con su consentimiento.

"Mal haríamos en apropiarnos de un trabajo intelectual y legislativo ajeno", añadió, celebrando que tras cinco años de intentos, la iniciativa sea hoy una realidad vigente.

Angélica Lozano // Foto: https://angelicalozano.co/

Un cuerpo de expertos para auditar la opinión

Lozano explicó que, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido la autoridad de encuestas por 30 años, carecía de dientes técnicos. La nueva ley soluciona esto dotando al CNE de un cuerpo de cinco expertos en estadística. Anteriormente, el consejo estaba compuesto solo por abogados que, según la senadora, simplemente "chuleaban" los informes sin un análisis profundo.

"Esos señores y señoras... su función es hacer la auditoría de cada encuesta nacional", detalló Lozano, subrayando que estos expertos verifican estándares técnicos mínimos para asegurar que, si se afirma que "Colombia piensa algo", la muestra realmente represente al país y no solo a un sector.



Uno de los puntos más polémicos ha sido la obligatoriedad de hacer públicos los microdatos. Lozano defendió este cambio como una medida esencial de transparencia. Según la senadora, antes las firmas entregaban solo presentaciones visuales: "Mandaban un PowerPoint, una presentación, unas barritas, unos números con color... Los microdatos es que tienen que mandar el soporte, el Excel y tienen que ser públicos".

Esta apertura permite que expertos independientes y ciudadanos capacitados verifiquen si los resultados presentados coinciden con los datos recolectados. "Aquí no están en venta peluches, aquí las encuestas de opinión pública y electoral moldean e influyen la opinión de la gente", sentenció Lozano, justificando que la transparencia no debería "mortificar" a las encuestadoras.

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