“Serán desnudos artísticos”: candidato a Alcaldía de Turbo abrirá OnlyFans para financiar su campaña

En medio de la contienda electoral , es común ver que los candidatos hacen todo tipo de actos polémicos y hasta extraños con el propósito de aumentar el apoyo de sus potenciales electores y más para costear los altos costos en los que incurre la campaña. Mientras que diversos aspirantes recurren a rifas, créditos, hipotecas, préstamos, aportes voluntarios y hasta incurrir en corrupción, nunca se había visto que un candidato recurriera a una plataforma de contenido para adultos para fondearse, hasta ahora.

Y es que el precandidato a la Alcaldía de Turbo (Antioquia) Cristian Mestra Jaramillo sorprendió a la opinión pública al anunciar que abrirá una cuenta en la plataforma OnlyFans como mecanismo de recaudación de fondos.

En diálogo con Blu Radio, el precandidato, que está recogiendo firmas por el Grupo Significativo de Ciudadanos VALIENTES, explicó que su propósito con esta cuenta es hacer una campaña independiente que no comprometa los recursos públicos y que no permita incurrir en actos de corrupción.

“La idea me surge cuando estaba leyendo unos artículos de que la Reforma Tributaria gravó con impuestos esta clase de plataformas y de contenidos. También leí que se ganaba mucho dinero en estas plataformas y me puse a pensar cómo financiar la campaña porque acá en Turbo siempre históricamente hubo un problema y es que hacer campaña política cuesta mucho”, dijo Mestra.

Mestra también le explicó a Blu Radio que, aunque este es su primer acercamiento con la plataforma OnlyFans, ha descubierto que no es exclusivamente para ver contenido pornográfico u explícito y que también puede haber otro tipo de contenidos que le permitan recibir los aportes monetarios necesarios.

“Entendiendo que la plataforma tiene su picante, vamos a hacer algunos desnudos, pero son desnudos más del tipo artístico y con un tema de mensaje de no estigmatizar a las personas que generan ingresos, aunque su trabajo está en esta plataforma, sino, por el contrario, también es una forma de ganar dinero muy respetable y hace parte de los emprendimientos digitales de la cuarta revolución industrial”, señaló el aspirante.

Una de las mayores sorpresas es que este candidato recurra a esta plataforma a pesar de reconocerse como cristiano, de contar con el respaldo de varios pastores e iglesias de dicha denominación en Turbo, y tener como lema de campaña “de la mano de Dios”.

“Te soy sincero, no creí pues que tuviese tanta acogida el tema de la plataforma porque Urabá es una zona bastante religiosa y cristiana, es más mi familia es cristiana [...] Cuando ya le expliqué a mi mamá cuál era el propósito, cómo lo íbamos a hacer, que no era un tema erótico, ni triple X, nada por el estilo, entonces ya se calmó un poco. Lo mismo que algunos pastores y comunidades religiosas que me estaban apoyando, pues también cuando yo les expliqué el tema ya lo tomaron desde otro ángulo. Tampoco es satanizar a todo el que se desnuda o se quita la ropa”.

Frente a cómo va a justificar el ingreso de los recursos de dicha plataforma a la campaña, el candidato señaló que ya está haciendo las consultas respectivas, pero considera que podrían ingresar como un aporte voluntario, ya que la cuenta de OnlyFans está registrada del candidato como persona natural y no del movimiento VALIENTES. Mestra espera poder a través de este contenido recoger U$1.000 mensuales (más de cuatro millones de pesos) y que esta polémica le ayude a recoger las 50.000 firmas que necesita para poder avalar su candidatura.