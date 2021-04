Sí tomé, pero no me emborraché, la ley lo permite: senador Armando Benedetti

Un fuerte escándalo enfrenta el senador Armando Benedetti , quien reconoció que sí estaba tomando de whiskey durante la sesión virtual del Congreso en que se discutía el proyecto para la regulación de la hoja de coca y sus derivados. Según la explicación del legislador, una asesora suya estaba de cumpleaños y solo se trató de un brindis.

"Ayer no salí y estábamos aquí, una de mis asesoras estaba de cumpleaños, me parecía muy malo que además que no pudiera celebrar, que fuera en la casa trabajando. Yo dije, pidamos algo de comer y eso fue lo que pasó, yo estoy brindando con ellos", aseguró.

El congresista aseguró que ha durado varias temporadas sin ingerir licor, entre ellas una de 14 años y la más reciente de 11 meses, antes de la pandemia.

"Ante mí mismo me veo como un tonto, como un estúpido, de haber estado en ese momento celebrando", dijo Benedetti.

Sin embargo, Benedetti negó estar en estado de embriaguez y sostuvo que no violó la Ley Quinta de 1992 que reglamenta el Congreso.

Publicidad

"Qué hubiera sido lo grave: que alguien tome trago, se ponga a pelear, se ponga a dar un discurso con la lengua enredada, o se eche un discurso loco, etcétera. Aquí fue mi estado brindando por un cumpleaños", justificó el legislador.

El senador aseguró que la normatividad establece la restricción a consumir licor en el recinto parlamentario, pero en cuanto a estados de embriaguez.

"(La Ley 5 de 1992) habla es de estados de embriaguez, no es que no puedas tomar. Si te cogen tomando, no sé, en un pocillo un trago, nadie te puede hacer nada. Quien decide es la mesa directiva y vas a la Comisión de Ética", afirmó.

"La virtualidad ha cambiado absolutamente, así como yo puedo estar en calzoncillos en el recinto en una sesión plenaria (virtual), tampoco podría estar en el recinto de la plenaria", complementó.

Escuche al senador Armando Benedetti en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: