Sigo manteniendo buenas relaciones con el presidente Santos: Vargas Lleras

El precandidato presidencial por Cambio Radical para las elecciones de 2018, Germán Vargas Lleras, aseguró que mantiene una relación cordial con el presidente Juan Manuel Santos, pero que no va a callar sus críticas a ciertas decisiones del Gobierno.



“He sido crítico frente a algunas políticas que se implementaron en el Gobierno, en su momento y con toda discreción al interior del Gobierno expresé mis reparos, pero no tengo problema en reconocer lo que se ha logrado”, enfatizó.



Agregó que nadie le puede pedir “que no tenga cierto sentido autocrítico”.



Al ser interrogado sobre si se convertiría en el candidato del santismo o del uribismo, el ex vicepresidente dijo que “ni de uno ni de otro”.



“No soy candidato del Gobierno ni de la oposición, no aspiro a tener el respaldo de unos ni de otros”, añadió.



“Antes, durante y ahora que ya no hacemos parte del Gobierno, he seguido manteniendo relaciones muy cordiales con el presidente. No desconozco la gran oportunidad que me dio cuando fui su vicepresidente y su ministro”, dijo en el caso del santismo.



“No he tenido la oportunidad de conversar con el expresidente Álvaro Uribe hace 9 años, escasamente me lo encontré en una reunión y se dio un saludo que no duró más de 30 segundos”, manifestó en el caso del uribimo.



Vargas también hbaló sobre la carta firmada por la pastora de la Misión Carismática Claudia Rodríguez de Castellanos, en la que le notifica a Álvaro Uribe de la salida de su sector.



Dijo que las puertas están abiertas para los cristianos de la Misión Carismática Internacional, que en las últimas horas firmaron su salida después de estar vinculado al uribismo por cerca de 15 años.



Le puede interesar: Con ultimátum a Medimás, Vargas Lleras lanzó en Bucaramanga propuesta de salud.



Médico familiar y mejorar régimen subsidiado: propuestas de Vargas Lleras en salud



El precandidato presidencial Germán Vargas Lleras por el partido Cambio Radical presentó su propuesta en salud, prometiendo un modelo de medicina familiar y asegurando que cada familia tendría un médico.



Lo que propone es cambiar el sistema de salud para que cada familia tenga un médico, modelo que ya funciona en Canadá y Francia.



“Se trata de establecer una puerta de entrada al sistema. Los países que han adoptado este modelo han tomado la decisión que el primer contacto que tenga el paciente sea con un médico especialista en medicina familiar, capacidad resolutiva, capacidad de decisión y de gobierno”, explicó.



Dijo que cambiaría con lo que ocurre hoy, en donde para ingresar al sistema debe entrar por Urgencias; aquí el primer contacto sería el médico de familia.



También propuso igualdad entre el régimen subsidiado y contributivo: “en el papel el régimen subsidiado ofrece las mismas condiciones del régimen contributivo, pero en la práctica eso no funciona”.



Por otro lado, dijo que es inconcebible que en Colombia haya más de 60 aseguradoras, por lo que propuso un mayor control en el tema.



Publicidad