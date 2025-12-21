En vivo
Paloma Valencia se sumaría a la consulta de la oposición si el Centro Democrático la respalda

Paloma Valencia se sumaría a la consulta de la oposición si el Centro Democrático la respalda

La senadora y candidata presidencial aclaró en entrevista en Sala de Prensa que, aunque fue invitada a participar en este espacio de convergencia política, aún no ha tomado una decisión definitiva y deberá consultar internamente con su partido

