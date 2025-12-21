En vivo
Blu Radio  / Nación  / Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal por presunto incumplimiento del PAE

Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal por presunto incumplimiento del PAE

El ente disciplinario investiga la presunta falta en la prestación oportuna del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022, que solo se habría ejecutado en los últimos meses del año.

