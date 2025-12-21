Procuraduría formula pliego de cargos a profesor por presunto abuso a menor de edad

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Gerardo Uribe Velásquez, docente de un colegio en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, por presunto abuso sexual en contra de varias de sus estudiantes.

Según lo expresado por el Ministerio Público, el proceso se está adelantando con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones expresadas en los informes de implementación de la ley.

La Procuraduría señaló que el docente habría incurrido, entre enero y febrero de 2023, en actos de abuso sexual con varias estudiantes en diferentes espacios, como aulas académicas y pasillos del centro educativo.

La entidad indicó que Uribe Velásquez se habría aprovechado de su posición de poder, lo que habría permitido vulnerar, a través de su conducta, el principio de moralidad. Por ende, de manera provisional, se calificó su conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.