Sofía Gaviria y Federación de Víctimas de las Farc se suman a campaña de Iván Duque

La líder política del Partido Liberal Sofía Gaviria, que vio frustrada su aspiración de volver al Parlamento tras sacar 17.000 votos en las más recientes elecciones legislativas, se sumó a la campaña del candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

El aspirante a la Presidencia adelantó la adhesión este miércoles, aunque omitió dar nombres en concreto.



Hoy en la tarde haremos un importante anuncio de respaldo a nuestra campaña: El Futuro es de todos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 2, 2018

"Hoy adherimos, tanto mi grupo político 'Una Colombia Nueva', como la Federación de Víctimas de Colombia que tiene 195.000 afiliados a través de 210 organizaciones de víctimas. Esto lo hago respondiendo a la solicitud masiva que se hizo en la Asamblea pasada de la Federación", confirmó la candidata en BLU Radio.

Sobre la aspiración oficial del Liberalismo, la de Humberto de la Calle, Sofía Gaviria se pronunció duramente.

"Esa candidatura es ilegítima e ilegal, vulneró los derechos de las mujeres, de los cristianos, de las víctimas y de los campesinos, así como de muchísima gente, de muchísimos liberales al crear un manifiesto que fue prerrequisito para firmar. Un manifiesto absolutamente antiliberal inventado pro De la Calle, Juan Fernando Cristo, Horacio Serpa y César Gaviria, para impedir que Viviane Morales y Sofía Gaviria participáramos en esa consulta", declaró.

"Es claramente un proceso que viene desde octubre, que se consolidó en la dirección de César Gaviria. No soy la única liberal ni la única congresista que se ha quejdado del manejo dictatorial de César Gaviria", sostuvo.

"No es un problema de que me quieran o no, en el Liberalismo siempre existió la pluralidad. Es parte del derecho a disentir. Es la esencia y está en los estatutos del Partido, pero se ha acabado con un manejo arbitrario y dictatorial que llegó a su clímax", agregó.

